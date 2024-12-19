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Posted 19 декабря, 11:53

Published 19 декабря, 11:53

Modified 19 декабря, 11:55

Updated 19 декабря, 11:55

Скриншот

Владимир Путин рассказал об отсутствии легитимности в украинской власти

19 декабря 2024, 11:53
Фото: Первый канал. Скриншот
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Также глава государства сообщил о возможности переговоров с Украиной.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал о нелегитимности власти в Украине.

«В конституции Украины нет указаний о возможности продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только Рада, полномочия которой могут быть продлены без выборов. Государственное устройство на Украине такое, что целый ряд органов власти формируется президентом. Но если первое лицо не легитимно, то все остальное тоже теряет свою легитимность», — рассказал глава государства.

Также Владимир Путин рассказал о возможности переговоров с Украиной.

«У нас нет предварительных условий. Мы готовы вести диалог на базе того, о чем мы договорились на переговорах в Стамбуле в конце 2022 года. Тезисы были изложены, в том числе, перед министерством иностранных дел России. Подписывать какие-либо договоренности, если до этого дойдет, мы можем только с легитимными представителями органов власти», — добавил президент.

Ранее Город55 публиковал мнение Владимира Путина о мирных переговорах. Это вопрос ему задал журналист из США.

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
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#Евгений Игишев#Политика#Власть#Владимир Путин#Россия#Украина#Переговоры#Пресс-конференция#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
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