Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Posted 19 декабря, 10:55
Published 19 декабря, 10:55
Modified 19 декабря, 11:03
Updated 19 декабря, 11:03
Президент России заявил о готовности к переговорам с Украиной. Вопрос об этом ему задал журналист из США во время пресс-конференции, которая прошла сегодня, 19 декабря, в Москве.
«Политика и есть искусство компромисса. Мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная страна, в прямом и переносном смысле этого слова, отказалась от переговоров. Ведь мы же достигли договоренности в Стамбуле в конце 2022 года. Украинская сторона была согласна, но затем отказалась. Приехал Джонсон (бывший премьер-министр Великобритании — прим. Ред.) и сказал, что нужно воевать до последнего украинца. Но только заканчиваются украинцы, скоро не останется тех, кто воевать хочет», — заявил президент.
Ранее Город55 публиковал мнения экспертов о сроках завершения специальной военной операции.