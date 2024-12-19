gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 10:55

Published 19 декабря, 10:55

Modified 19 декабря, 11:03

Updated 19 декабря, 11:03

Скриншот

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

19 декабря 2024, 10:55
Фото: Первый канал. Скриншот
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Президент рассказал, что Россия всегда была готова к переговорам, но украинская сторона от них отказывается.

Президент России заявил о готовности к переговорам с Украиной. Вопрос об этом ему задал журналист из США во время пресс-конференции, которая прошла сегодня, 19 декабря, в Москве.

«Политика и есть искусство компромисса. Мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная страна, в прямом и переносном смысле этого слова, отказалась от переговоров. Ведь мы же достигли договоренности в Стамбуле в конце 2022 года. Украинская сторона была согласна, но затем отказалась. Приехал Джонсон (бывший премьер-министр Великобритании — прим. Ред.) и сказал, что нужно воевать до последнего украинца. Но только заканчиваются украинцы, скоро не останется тех, кто воевать хочет», — заявил президент.

Ранее Город55 публиковал мнения экспертов о сроках завершения специальной военной операции.

СВО завершится в 2025-м? Что говорят эксперты об окончании конфликта России и Украины
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Политика#США#Война#Россия#Путин#Украина#Переговоры#Президент#Журналисты#Стамбул#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика