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Posted 19 декабря, 06:30

Published 19 декабря, 06:30

Modified 19 декабря, 06:30

Updated 19 декабря, 06:30

В России выпустили мультимедийный спецпроект о производстве омских масел

В России выпустили мультимедийный спецпроект о производстве омских масел

19 декабря 2024, 06:30
Фото: Стоян Васев.
В проекте рассказывается о процессе высокотехнологичных смазочных материалов — от доставки сырья и его переработки до выпуска и фасовки.

Спецпроект «Как по маслу», рассказывающий о продукции «Газпромнефть — смазочные материалы», был выпущен журналом «Энергия+». В нем говорится о синтетических моторных маслах, современных технологиях производства и уникальных свойствах продукции.

В проекте уделили внимание креативным анимациям и яркому визуалу. Рассчитан мультимедийный спецпроект на широкую аудиторию, включая детей дошкольного возраста, поэтому повествование ведется научно-популярным языком. В формате виртуальной экскурсии у читателей есть возможность «прогуляться» по производственной площадке и увидеть процесс создания высокотехнологичных смазочных материалов — от доставки сырья и переработки до выпуска и фасовки продукции.

«На предприятиях „Газпромнефть-СМ“ сконцентрированы передовые технологии и самые эффективные бизнес-решения в отрасли производства масел. Сочетание этих факторов с высокопрофессиональной командой сотрудников позволяет нам охватывать все сегменты российской экономики, быть лидером на рынке смазочных материалов и покорять новые вершины», — сообщил гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Капустин отметил, что сейчас дети с ранних лет погружены в цифровую среду, поэтому важно создавать одновременно полезный и увлекательный контент в ней.

«Рабочими могут быть только актуальные инструменты, и сфера просвещения здесь не исключение. Готовность технологических лидеров, таких как „Газпромнефть-СМ“, участвовать в формировании научно-популярной базы существенно умножает качество информации в ней», — добавил Владимир Капустин.

Напомним, что на предприятиях «Газпромнефть-СМ» организован выпуск моторных масел для легковых и грузовых автомобилей, гоночных болидов и карьерных самосвалов. Также смазочные материалы создают для морского флота, авиации, медприборов и сложного индустриального оборудования.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Масло#Смазочные материалы#Газпромнефть-СМ
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