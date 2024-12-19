В России выпустили мультимедийный спецпроект о производстве омских масел

В проекте уделили внимание креативным анимациям и яркому визуалу. Рассчитан мультимедийный спецпроект на широкую аудиторию, включая детей дошкольного возраста, поэтому повествование ведется научно-популярным языком. В формате виртуальной экскурсии у читателей есть возможность «прогуляться» по производственной площадке и увидеть процесс создания высокотехнологичных смазочных материалов — от доставки сырья и переработки до выпуска и фасовки продукции.