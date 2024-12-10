Все новогодние события в одном месте: стало известно, какая программа ждет омичей

13 декабря омичей ждет акция «Мандариновое настроение»: активисты всех 80 КТОСов выйдут на улицы города, чтобы поздравить горожан с наступающими праздниками и вручить им мандарины. А 15 декабря в парке имени 30-летия ВЛКСМ пройдет конкурс на лучшую Снегурочку, в котором примут участие представительницы всех административных округов города.