Все новогодние события в одном месте: стало известно, какая программа ждет омичей

Posted 10 декабря, 08:28
Published 10 декабря, 08:28
Modified 10 декабря, 08:30
Updated 10 декабря, 08:30
На сайте мэрии Омска опубликован полный список новогодних мероприятий, которые будут проходить в городе в этом году. Омичей ждут более 70 событий, включая традиционные конкурсы, новогодние спектакли, открытия новых локаций и праздничные программы для детей.
Как сообщила заместитель мэра Омска Инна Елецкая, в числе самых ярких событий — городской смотр-конкурс «Лучшая дворовая елка», который пройдет в декабре, и 18 декабря в ОЦК «Сибиряк» состоится «Елка дружбы».
13 декабря омичей ждет акция «Мандариновое настроение»: активисты всех 80 КТОСов выйдут на улицы города, чтобы поздравить горожан с наступающими праздниками и вручить им мандарины. А 15 декабря в парке имени 30-летия ВЛКСМ пройдет конкурс на лучшую Снегурочку, в котором примут участие представительницы всех административных округов города.
Кроме того, в Городском музее «Искусство Омска» откроются две выставки: «подЕЛЬники-6» (0+), посвященная авторским елкам и новогодним украшениям омичей, и уличная выставка «МОРЕСНЕГА» (0+).
Для детей подготовлено 56 новогодних представлений, которые смогут посетить более 10 тысяч малышей. Все дети получат сладкие подарки с личными пожеланиями от мэра Омска.
Особое внимание уделено открытию главной городской елки, которое состоится 27 декабря на территории Омской крепости. В этом году мэрия приобрела новую искусственную ель, а на празднике омичей ожидают яркие мероприятия, включая новогодний спектакль, ярмарку и интерактивные программы для детей.
Также в Омской крепости будут установлены новые световые локации и огромная горка, а у цирка появится уникальная фотозона «Воздушный шар ОМСК».