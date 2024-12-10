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Posted 10 декабря, 08:28

Published 10 декабря, 08:28

Modified 10 декабря, 08:30

Updated 10 декабря, 08:30

Опубликована праздничная программа на Новый год в Омске

Все новогодние события в одном месте: стало известно, какая программа ждет омичей

10 декабря 2024, 08:28
Фото: 1MI.

Опубликована праздничная программа на Новый год в Омске

В этом году для омичей подготовлено более 70 новогодних мероприятий.

На сайте мэрии Омска опубликован полный список новогодних мероприятий, которые будут проходить в городе в этом году. Омичей ждут более 70 событий, включая традиционные конкурсы, новогодние спектакли, открытия новых локаций и праздничные программы для детей.

Как сообщила заместитель мэра Омска Инна Елецкая, в числе самых ярких событий — городской смотр-конкурс «Лучшая дворовая елка», который пройдет в декабре, и 18 декабря в ОЦК «Сибиряк» состоится «Елка дружбы».

13 декабря омичей ждет акция «Мандариновое настроение»: активисты всех 80 КТОСов выйдут на улицы города, чтобы поздравить горожан с наступающими праздниками и вручить им мандарины. А 15 декабря в парке имени 30-летия ВЛКСМ пройдет конкурс на лучшую Снегурочку, в котором примут участие представительницы всех административных округов города.

Кроме того, в Городском музее «Искусство Омска» откроются две выставки: «подЕЛЬники-6» (0+), посвященная авторским елкам и новогодним украшениям омичей, и уличная выставка «МОРЕСНЕГА» (0+).

Для детей подготовлено 56 новогодних представлений, которые смогут посетить более 10 тысяч малышей. Все дети получат сладкие подарки с личными пожеланиями от мэра Омска.

Особое внимание уделено открытию главной городской елки, которое состоится 27 декабря на территории Омской крепости. В этом году мэрия приобрела новую искусственную ель, а на празднике омичей ожидают яркие мероприятия, включая новогодний спектакль, ярмарку и интерактивные программы для детей.

Также в Омской крепости будут установлены новые световые локации и огромная горка, а у цирка появится уникальная фотозона «Воздушный шар ОМСК».

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#Диана Рязанцева#Выставки#Омск#Новый год#Омская крепость#Дети#Мероприятия#Ярмарка#Подарки#Фотозона#Конкурсы#Праздничная программа
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