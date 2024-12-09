Омича назначили куратором внутренней политики в Сибирском федеральном округе

Posted 9 декабря, 06:29
Published 9 декабря, 06:29
Modified 9 декабря, 06:31
Updated 9 декабря, 06:31
У полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе появился новый заместитель. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации президента Антон Вайно. Сергей Грызыхин будет курировать на новой должности деятельность департамента по реализации общественных проектов и департамента внутренней политики.
48-летний Грызыхин родился в Омске и окончил юридический факультет ОмГУ. Некоторое время он работал в прокуратуре Омской области, в 2007 году возглавил Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, а в 2017 — следственное управление по Приморскому краю. С 2020 года он занимал пост главного федерального инспектора по Приморью.