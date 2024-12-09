Омича назначили куратором внутренней политики в Сибирском федеральном округе

48-летний Грызыхин родился в Омске и окончил юридический факультет ОмГУ. Некоторое время он работал в прокуратуре Омской области, в 2007 году возглавил Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, а в 2017 — следственное управление по Приморскому краю. С 2020 года он занимал пост главного федерального инспектора по Приморью.