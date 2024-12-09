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Posted 9 декабря, 06:29

Published 9 декабря, 06:29

Modified 9 декабря, 06:31

Updated 9 декабря, 06:31

Омич стал заместителем полпреда Серышева по внутренней политике

Омича назначили куратором внутренней политики в Сибирском федеральном округе

9 декабря 2024, 06:29
Фото: Морской государственный университет имени Г. И. Невельского.

Омич стал заместителем полпреда Серышева по внутренней политике

До этого Сергей Грызыхин был главным федеральным инспектором в Приморье.

У полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе появился новый заместитель. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации президента Антон Вайно. Сергей Грызыхин будет курировать на новой должности деятельность департамента по реализации общественных проектов и департамента внутренней политики.

48-летний Грызыхин родился в Омске и окончил юридический факультет ОмГУ. Некоторое время он работал в прокуратуре Омской области, в 2007 году возглавил Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, а в 2017 — следственное управление по Приморскому краю. С 2020 года он занимал пост главного федерального инспектора по Приморью.

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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#СибФО#Сергей Грызыхин
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