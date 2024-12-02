gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 13:12

Published 2 декабря, 13:12

Modified 2 декабря, 13:16

Updated 2 декабря, 13:16

Омский чиновник, из-за которого ребенок упал в колодец, пытался обжаловать приговор

Омский чиновник, из-за которого ребенок упал в колодец, пытался обжаловать приговор

2 декабря 2024, 13:12
Фото: 1MI.
Экс-глава департамента имущественных отношений подал жалобу на решение суда, но ее не удовлетворили.

Сегодня вступил в силу приговор для экс-главы департамента имущественных отношений, который был признан виновным халатности (2 ст. 293 УК РФ).

Из-за его халатного отношения к работе произошел неприятный инцидент. 1 сентября 2020 года 7-летний мальчик играл с друзьями возле жилых домов по ул. 40 лет Ракетных войск. В какой-то момент он провалился в водопроводный колодец, который долго находился без крышки. В результате юный омич получил тяжелые травмы.

Суд назначил бывшему сотруднику администрации наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также обязал выплатить пострадавшему 1 млн рублей моральной компенсации. Сторона защиты подала жалобу на такое решение, но приговор было решено не менять.

#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Решение суда#Дети#Приговор#Новости#Колодец#Провалиться в колодец#Открытый колодец
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика