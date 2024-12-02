Омский чиновник, из-за которого ребенок упал в колодец, пытался обжаловать приговор

Из-за его халатного отношения к работе произошел неприятный инцидент. 1 сентября 2020 года 7-летний мальчик играл с друзьями возле жилых домов по ул. 40 лет Ракетных войск. В какой-то момент он провалился в водопроводный колодец, который долго находился без крышки. В результате юный омич получил тяжелые травмы.