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Posted 27 ноября, 12:25

Published 27 ноября, 12:25

Modified 27 ноября, 12:27

Updated 27 ноября, 12:27

В России установили официальный праздник для морской пехоты

В России установили официальный праздник для морской пехоты

27 ноября 2024, 12:25
Фото: 1MI.
Владимир Путин подписал указ, который официально устанавливает 27 ноября как День морской пехоты.

В России появился новый государственный праздник — День морской пехоты. Президент подписал указ, официально устанавливающий ежегодное празднование этого дня 27 ноября. До этого момента День морской пехоты отмечался, но на основании приказа главнокомандующего Военно-морским флотом.

Фото: Скриншот с сайта «pravo.gov.ru»

Праздник отмечается с 1996 года и корни уходят в далекое прошлое. Его установили в честь создания «полка морских солдат» по указу Петра I, который издали 27 ноября 1705 года.

Напомним, что ранее Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Омской области. Указ о награждении многодетных матерей и семей из шести регионов России опубликовали 21 ноября.

Омск гордится: Путин наградил омичей почетными званиями
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#Екатерина Тараленко#Праздники#Россия#Новости#Приказ#Президент
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