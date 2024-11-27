В России установили официальный праздник для морской пехоты

Posted 27 ноября, 12:25
Published 27 ноября, 12:25
Modified 27 ноября, 12:27
Updated 27 ноября, 12:27
В России появился новый государственный праздник — День морской пехоты. Президент подписал указ, официально устанавливающий ежегодное празднование этого дня 27 ноября. До этого момента День морской пехоты отмечался, но на основании приказа главнокомандующего Военно-морским флотом.
Праздник отмечается с 1996 года и корни уходят в далекое прошлое. Его установили в честь создания «полка морских солдат» по указу Петра I, который издали 27 ноября 1705 года.
Напомним, что ранее Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Омской области. Указ о награждении многодетных матерей и семей из шести регионов России опубликовали 21 ноября.