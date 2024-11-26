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Posted 26 ноября, 08:07

Published 26 ноября, 08:07

Modified 26 ноября, 08:10

Updated 26 ноября, 08:10

В Омске прятавшегося иностранца нашли под грудой вещей

Кроссовки выдали: в Омске скрывавшегося иностранца выдворили из страны

26 ноября 2024, 08:07
Фото: ChatGPT.

В Омске прятавшегося иностранца нашли под грудой вещей

Гражданин Армении, пытавшийся избежать явки в суд, придумал оригинальное оправдание, заявив судебному приставу, что ему необходимо «выяснить отношения с земляками».

43-летний мужчина, находившийся в России без законных оснований, жил в селе Петровка Омского района. Он угрожал местному жителю причинить серьезный вред здоровью, из-за чего против него возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ.

Чтобы доставить иностранца в суд, судебные приставы связались с ним заранее. Мужчина заверил, что будет дома и готов встретить сотрудников. Однако, когда приставы приехали по указанному адресу, его телефон оказался выключен, а дверь открыла женщина, сказав, что сожителя нет дома.

Сомневаясь в правдивости слов женщины, приставы осмотрели квартиру. В помещении царил полный хаос, а среди разбросанных вещей они заметили кроссовки, торчащие из-под груды предметов. Под курткой прятался разыскиваемый иностранец. Он попытался оправдаться, сказав, что собирался «выяснять отношения с земляками». Но это не помогло — нарушителя все же доставили в суд.

Ранее гражданин Армении уже был наказан за административное правонарушение: нанесение побоев и порчу чужого имущества.

После отбывания уголовного наказания и за нарушение правил пребывания в России, согласно части 1 статьи 18.8 КоАП РФ, иностранец был выдворен за пределы страны.

Напомним, что из Омской области пятерых мигрантов отправили в армию.

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#Диана Рязанцева#Преступление#Омск#Суд#Судебные приставы#Уголовное дело#Квартира#Армения#Иностранец#Административная ответственность#Нарушение закона#Выдворение
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