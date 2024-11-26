Кроссовки выдали: в Омске скрывавшегося иностранца выдворили из страны

Сомневаясь в правдивости слов женщины, приставы осмотрели квартиру. В помещении царил полный хаос, а среди разбросанных вещей они заметили кроссовки, торчащие из-под груды предметов. Под курткой прятался разыскиваемый иностранец. Он попытался оправдаться, сказав, что собирался «выяснять отношения с земляками». Но это не помогло — нарушителя все же доставили в суд.