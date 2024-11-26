Кроссовки выдали: в Омске скрывавшегося иностранца выдворили из страны

Posted 26 ноября, 08:07
Published 26 ноября, 08:07
Modified 26 ноября, 08:10
Updated 26 ноября, 08:10
43-летний мужчина, находившийся в России без законных оснований, жил в селе Петровка Омского района. Он угрожал местному жителю причинить серьезный вред здоровью, из-за чего против него возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ.
Чтобы доставить иностранца в суд, судебные приставы связались с ним заранее. Мужчина заверил, что будет дома и готов встретить сотрудников. Однако, когда приставы приехали по указанному адресу, его телефон оказался выключен, а дверь открыла женщина, сказав, что сожителя нет дома.
Сомневаясь в правдивости слов женщины, приставы осмотрели квартиру. В помещении царил полный хаос, а среди разбросанных вещей они заметили кроссовки, торчащие из-под груды предметов. Под курткой прятался разыскиваемый иностранец. Он попытался оправдаться, сказав, что собирался «выяснять отношения с земляками». Но это не помогло — нарушителя все же доставили в суд.
Ранее гражданин Армении уже был наказан за административное правонарушение: нанесение побоев и порчу чужого имущества.
После отбывания уголовного наказания и за нарушение правил пребывания в России, согласно части 1 статьи 18.8 КоАП РФ, иностранец был выдворен за пределы страны.
Напомним, что из Омской области пятерых мигрантов отправили в армию.