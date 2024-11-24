Тест: угадаете ли вы, из каких советских фильмов эти знаменитые цитаты

Город55 подготовил тест на знание крылатых фраз из фильмов СССР. Если готовы освежить свою память, то можете смело приступать к прохождению теста.

Угадай цитату из советского кино Тест Фото: Изображение Midjourney Пройти тест «ГрОб-концерт». В Омске открылась выставка к 60-летию Егора Летова Узнать подробнее