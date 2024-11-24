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Posted 24 ноября, 14:53

Published 24 ноября, 14:53

Modified 24 ноября, 14:56

Updated 24 ноября, 14:56

Тест: угадаете ли вы, из каких советских фильмов эти знаменитые цитаты

Тест: угадаете ли вы, из каких советских фильмов эти знаменитые цитаты

24 ноября 2024, 14:53
Фото: кадр из фильма «Мимино» (1977), режиссер Георгий Данелия.
Город55 подготовил тест на знание крылатых фраз из фильмов СССР. Если готовы освежить свою память, то можете смело приступать к прохождению теста.
Угадай цитату из советского кино
Тест
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#Ольга Скворцова#Тесты#Тест#Кинематограф#Город55
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