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Posted 21 ноября, 12:04

Published 21 ноября, 12:04

Modified 21 ноября, 12:04

Updated 21 ноября, 12:04

От Пушкина до квадроберов: в институте Пушкина назвали ключевые слова 2024 года

От Пушкина до квадроберов: в институте Пушкина назвали ключевые слова 2024 года

21 ноября 2024, 12:04
Фото: 1MI.
В список ключевых слов года также вошли «семья», «искусственный интеллект» и «выборы».

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина опубликовал список слов, признанных ключевыми в 2024 году. Его возглавляет слово «Пушкин», пишет ТАСС. Ключевыми словами года также стали «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».

Отмечается, что слова подбирались экспертами-русистами с опорой на анализ разных источников информации. Выбранные слова отражают ключевые тенденции и события года, они в той или иной степени влияют на общество и показывают актуальность явлений.

В 2024 году слово «Пушкин» сохраняет высокий интерес среди россиян, статистика поисковых запросов показала, что только за последний месяц число запросов такого содержания в поисковой строке превысило 10 млн.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Слово года#Ключевые слова
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