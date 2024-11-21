От Пушкина до квадроберов: в институте Пушкина назвали ключевые слова 2024 года

Posted 21 ноября, 12:04
Published 21 ноября, 12:04
Modified 21 ноября, 12:04
Updated 21 ноября, 12:04
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина опубликовал список слов, признанных ключевыми в 2024 году. Его возглавляет слово «Пушкин», пишет ТАСС. Ключевыми словами года также стали «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».
Отмечается, что слова подбирались экспертами-русистами с опорой на анализ разных источников информации. Выбранные слова отражают ключевые тенденции и события года, они в той или иной степени влияют на общество и показывают актуальность явлений.
В 2024 году слово «Пушкин» сохраняет высокий интерес среди россиян, статистика поисковых запросов показала, что только за последний месяц число запросов такого содержания в поисковой строке превысило 10 млн.