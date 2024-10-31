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Posted 31 октября, 18:23

Published 31 октября, 18:23

Modified 31 октября, 18:23

Updated 31 октября, 18:23

На FutureMed 2024 обсудили перспективы искусственного интеллекта в медицине

На FutureMed 2024 обсудили перспективы искусственного интеллекта в медицине

31 октября 2024, 18:23
28 октября в петербургском Этнографическом музее состоялась шестая научно-практическая конференция FutureMed 2024, на которой собралось более 550 участников. Центральной темой мероприятия выбрали роль искусственного интеллекта (ИИ) в медицинской отрасли, его достижения и потенциальные угрозы.

Однако спикеры подчеркнули, что основным элементом системы здравоохранения является человек, а именно — врач.

В составе конференции, организатором которой стала компания «ИНВИТРО», состоялось 24 выступления специалистов в области медицинской науки, здравоохранения и технологий. В ходе первого блока прошло обсуждение новых актуальных направлений в медицине. Спикеры подчеркнули, что развивающиеся ассистивные технологии откроют людям с ограниченными возможностями новые пути к управлению собственным здоровьем. Об этом пишет 56orb.ru.

Кроме того, участники коснулись вопросов персонализации медуслуг. По словам гендиректора ИНВИТРО Юрия Леонова, в течение двух-трех следующих лет пациентам начнут предоставлять персонифицированные рекомендации на базе больших данных. Уже в 2025 году будет получено свыше 25 миллионов обращений пациентов и выполнено 150 миллионов тестов, при правильной интерпретации отклонений в которых каждая целевая группа пациентов получит персонифицированные рекомендации.

В число основных тем обсуждения вошла проблема супербактерий и антибиотикорезистентности. Согласно заявлению врача-инфекциониста Андрея Позднякова, сотрудника «ИНВИТРО-Сибирь», рост устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам является серьезной угрозой для миллионов людей. Специалист заявил, что борьбу с такими формами бактерий можно вести при помощи бактериофагов и прочих методов, но жесткие регламенты на применение антибиотиков должны быть введены в любом случае.

В заключительном блоке «Война за пациентов» были затронуты правовые и этические аспекты применения ИИ в сфере здравоохранения. По информации, озвученной Ильей Тупицыным, директором по развитию медицинской деятельности ИНВИТРО, ИИ должен работать вокруг врача и для врача. Его можно применять для обработки данных, но решения должен принимать специалист во избежание возможных рисков. Ответственным за постановку диагноза и лечение является врач.

FutureMed 2024 продемонстрировала, что вопреки быстрому развитию искусственного интеллекта и других новых технологий медицина будущего не допускает полного замещения врача.

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