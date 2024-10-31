На FutureMed 2024 обсудили перспективы искусственного интеллекта в медицине

Кроме того, участники коснулись вопросов персонализации медуслуг. По словам гендиректора ИНВИТРО Юрия Леонова, в течение двух-трех следующих лет пациентам начнут предоставлять персонифицированные рекомендации на базе больших данных. Уже в 2025 году будет получено свыше 25 миллионов обращений пациентов и выполнено 150 миллионов тестов, при правильной интерпретации отклонений в которых каждая целевая группа пациентов получит персонифицированные рекомендации.