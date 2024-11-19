В лесах Омской области для диких животных подготовили брикеты с вакциной от бешенства

Posted 19 ноября, 12:39
Published 19 ноября, 12:39
Modified 19 ноября, 12:39
Updated 19 ноября, 12:39
Сотрудники управления по охране животного мира разложили в охотничьих угодьях региона брикеты с вакциной от бешенства. Она предназначена для диких животных, живущих в лесах Омской области.
«Вакцинацию проводят два раза в год: с III декады января по февраль и III декады сентября по I декаду ноября. На 1 км² размещают однократно 15 — 20 брикетов. При ручном распределении приманок их раскладывают вблизи мест обитания зверей из расчета 4 — 8 брикетов на нору. В неблагополучном очаге допускается повторная вакцинация спустя 30 суток после первой раскладки вакцины», — рассказали в управлении по охране животного мира.
После этого сотрудники управления проверяют, насколько хорошо животные поедают препарат, это делается через 6, 10 и 18 суток. Не съеденные брикеты собирают, учитывают и уничтожают. По окончании вакцинации составляют акт с указанием мест размещения препарата и примерной численности вакцинированных зверей.
Напомним, что с начала года белки покусали 147 омичей. Лабораторные исследования подтвердили наличие бешенства у 17 животных в 11 муниципальных районах области.