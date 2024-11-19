В лесах Омской области для диких животных подготовили брикеты с вакциной от бешенства

После этого сотрудники управления проверяют, насколько хорошо животные поедают препарат, это делается через 6, 10 и 18 суток. Не съеденные брикеты собирают, учитывают и уничтожают. По окончании вакцинации составляют акт с указанием мест размещения препарата и примерной численности вакцинированных зверей.