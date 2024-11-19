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Posted 19 ноября, 12:39

Published 19 ноября, 12:39

Modified 19 ноября, 12:39

Updated 19 ноября, 12:39

В лесах Омской области для диких животных подготовили брикеты с вакциной от бешенства

В лесах Омской области для диких животных подготовили брикеты с вакциной от бешенства

19 ноября 2024, 12:39
Фото: 1MI.
На один квадратный метр приходится примерно 15-20 брикетов, их разложили в охотничьих угодьях региона.

Сотрудники управления по охране животного мира разложили в охотничьих угодьях региона брикеты с вакциной от бешенства. Она предназначена для диких животных, живущих в лесах Омской области.

«Вакцинацию проводят два раза в год: с III декады января по февраль и III декады сентября по I декаду ноября. На 1 км² размещают однократно 15 — 20 брикетов. При ручном распределении приманок их раскладывают вблизи мест обитания зверей из расчета 4 — 8 брикетов на нору. В неблагополучном очаге допускается повторная вакцинация спустя 30 суток после первой раскладки вакцины», — рассказали в управлении по охране животного мира.

После этого сотрудники управления проверяют, насколько хорошо животные поедают препарат, это делается через 6, 10 и 18 суток. Не съеденные брикеты собирают, учитывают и уничтожают. По окончании вакцинации составляют акт с указанием мест размещения препарата и примерной численности вакцинированных зверей.

Напомним, что с начала года белки покусали 147 омичей. Лабораторные исследования подтвердили наличие бешенства у 17 животных в 11 муниципальных районах области.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Бешенство#Новости#Обработка#Вирус бешенства#Очаг бешенства#Управление по охране животного мира
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