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Posted 19 ноября, 06:56

Published 19 ноября, 06:56

Modified 19 ноября, 06:58

Updated 19 ноября, 06:58

Тарологи стали более востребованы

Вам за 120 или 3500 рублей? Сколько стоит предсказание на картах Таро в Омске

19 ноября 2024, 06:56
Фото: 1MI. Тарологи стали более востребованы
В Омской области, как и в других регионах страны, все больше людей обращаются к тарологам в поисках ответов на вопросы, которые их волнуют. Сколько стоят услуги таких «специалистов» и что они предлагают клиентам — в материале Города55.

По данным сервиса «Авито», в Омской области на данный момент зарегистрировано 216 объявлений тарологов, из которых 127 — частные практики, а 29 — компании. Это количество растет с каждым годом, что подтверждает популярность гаданий и предсказаний на картах Таро — только за последний месяц россияне потратили на карты Таро более 130 млн рублей, пишет «Газета.ру».

Среди множества тарологов встречаются и «профессионалы» с более чем 15-летним опытом работы, а некоторые из них начали практиковать еще в юном возрасте, уверяя, что обнаружили в себе магический дар. Интерес к таро не ослабевает, и это также отражается на ценах. Стоимость услуг варьируется от 120 рублей за расклад до 3500 рублей за таролога на мероприятия, а присутствие на новогоднем корпоративе может стоить до 4500 рублей. Средняя стоимость расклада в Омской области составляет около 500 рублей.

Какие услуги предлагают тарологи

Тарологи предлагают разнообразные услуги:

  • расклады на картах Таро;
  • гадания;
  • диагностика по фото или дате рождения;
  • работа по запросам (например, по отношениям или финансовым вопросам);
  • обряды;
  • чистка от негатива;
  • составление натальной карты и др.

Существуют даже курсы по обучению таро и подарочные сертификаты на сеансы, что делает услуги еще более доступными для тех, кто хочет попробовать магию карт.

Гаданию на таро можно обучитьсяГаданию на таро можно обучиться
Гаданию на таро можно обучиться. Фото: gorod55.ru

Услуги тарологов законны?

Однако не все разделяют энтузиазм по поводу деятельности тарологов. Недавно в Госдуме был поднят вопрос о запрете раскладывания карт Таро за деньги. Депутат Андрей Свинцов, поддержавший эту инициативу, рассказал, что сам посетил сеанс у таролога, но остался разочарован.

Российская академия наук в свою очередь заявила, что гадания на картах Таро — это лженаука, а те, кто зарабатывает деньги на предсказаниях, занимаются мошенничеством, эксплуатируя уязвимость людей в сложных жизненных ситуациях.

Сколько стоит стать тарологом

На фоне этого скандала покупка колод Таро в России, впрочем, не прекращается.
По данным сервиса Moneyplace, за последний месяц на Wildberries было приобретено более 100 тысяч колод, а на Ozon — свыше 30 тысяч. Всего россияне потратили более 70 миллионов рублей на карты Таро, что показывает, насколько востребован этот эзотерический инструмент.

Несмотря на критику, тарологи продолжают привлекать клиентов. Однако, многие из них, возможно, чувствуют потребность выделиться на фоне конкурентов. Например, некоторые уточняют в своих объявлениях: «Я настоящий дипломированный таролог (не аниматор)» или «Порчи — не ко мне!». Это говорит о стремлении отделиться от тех, кто занимается более спорными практиками, такими как «разрешение судебных дел» или магические воздействия на судьбы.

Таро в Омской области — это не только способ разобраться в личных и финансовых вопросах, но и многогранная тема для обсуждений, споров и критики. На данный момент это сфера, в которой сочетаются и магия, и коммерция, и неоднозначные мнения общества.

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#Ольга Акамова#Омск#Новости#Эзотерика#Таро#Гадания
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