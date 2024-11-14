ВРП вырос, людей стало меньше: итоги реализации стратегии Виктора Назарова

Предполагалось, что к 2025 году в экономике региона будут работать 962,5 тысяч человек (базовый сценарий), 946,8 тысяч («Борьба за выживание»), 958 тысяч («Трансформация») или 1 054,1 тысяча человек («Сибирский лидер роста»). ВРП должен был вырасти к 2025 году по сравнению с 2011 на 90%, на 3,5%, на 38% или в 2,3 раза соответственно.