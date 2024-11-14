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Posted 14 ноября, 06:30

Published 14 ноября, 06:30

Modified 14 ноября, 06:30

Updated 14 ноября, 06:30

Программа Виктора Назарова воплотилась в жизнь по одному из параметров

ВРП вырос, людей стало меньше: итоги реализации стратегии Виктора Назарова

14 ноября 2024, 06:30
Фото: gorod55.ru.

Программа Виктора Назарова воплотилась в жизнь по одному из параметров

Концепция развития региона была подписана в далеком 2013 году.

Город55 подготовил новый выпуск спецпроекта, рассказывающего о стратегиях развития Омской области при разных губернаторах. Он посвящен стратегии, принятой в 2013 году Виктором Назаровым. Этот документ предполагал 4 разных сценария, зависевших от внешнеэкономической конъюнктуры: «Базовый», «Борьба за выживание», «Трансформация» и «Сибирский лидер роста».

При общем минимуме конкретики в концепции указаны два основных параметра, которые планировалось улучшить при реализации каждого конкретного сценария. Это уровень валового регионального продукта и среднегодовая численность людей, занятых в экономике.

Предполагалось, что к 2025 году в экономике региона будут работать 962,5 тысяч человек (базовый сценарий), 946,8 тысяч («Борьба за выживание»), 958 тысяч («Трансформация») или 1 054,1 тысяча человек («Сибирский лидер роста»). ВРП должен был вырасти к 2025 году по сравнению с 2011 на 90%, на 3,5%, на 38% или в 2,3 раза соответственно.

В итоге заработал альтернативный сценарий, который обеспечил высокий рост ВРП (на 110% уже к 2022 году). При этом численность людей, занятых в региональной экономике, в 2023 году составила всего 835,8 тысяч человек. Таким образом, по второму критерию реальность оказалась хуже самых пессимистичных прогнозов.

#Николай Эйхвальд#Экономика#Виктор Назаров#Новости#Концепции развития региона
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