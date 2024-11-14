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Posted 14 ноября, 10:32

Published 14 ноября, 10:32

Modified 14 ноября, 10:54

Updated 14 ноября, 10:54

Омские коммунальщики отложили восстановление асфальта до весны

Омские коммунальщики отложили восстановление асфальта до весны

14 ноября 2024, 10:32
Фото: 1MI.
«Тепловая компания» сообщила, что восстановление асфальта и тротуаров отложат до момента, пока не растает снег.

В Омске продолжается восстановление благоустройства после завершения ремонтных работ на тепловых сетях. «Тепловая компания» сообщает, что 14 ноября бригады специалистов трудились на улицах Андрианова и Малунцева.

Фото: телеграм-канал АО «Тепловая компания»

Рабочие аккуратно засыпали траншеи после ремонта теплосетей. Сначала песком для защиты труб, а затем землей. Чтобы засыпанный грунт был плотным и не проседал, использовалась специальная техника.

Генеральный директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев пояснил, что в зимний период временные восстановительные работы выполняются в упрощенном варианте.

Работы по благоустройству ведутся с учетом приближающейся зимы. Однако полное восстановление асфальта, газонов и бордюров продолжат весной, после того, как уйдет снег.

Напомним, что ранее омичка в социальных сетях отметила, что после ремонта на улице Маяковского остановки оказались под снегом вместе со строительным мусором.

Остановка под снегом: омичи раскритиковали затянувшийся ремонт Маяковского
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#Екатерина Тараленко#Ремонт#Омск#Благоустройство#Омская область#Новости#Коммуналка
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