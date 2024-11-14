Омские коммунальщики отложили восстановление асфальта до весны

Posted 14 ноября, 10:32
Published 14 ноября, 10:32
Modified 14 ноября, 10:54
Updated 14 ноября, 10:54
В Омске продолжается восстановление благоустройства после завершения ремонтных работ на тепловых сетях. «Тепловая компания» сообщает, что 14 ноября бригады специалистов трудились на улицах Андрианова и Малунцева.
Рабочие аккуратно засыпали траншеи после ремонта теплосетей. Сначала песком для защиты труб, а затем землей. Чтобы засыпанный грунт был плотным и не проседал, использовалась специальная техника.
Генеральный директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев пояснил, что в зимний период временные восстановительные работы выполняются в упрощенном варианте.
Работы по благоустройству ведутся с учетом приближающейся зимы. Однако полное восстановление асфальта, газонов и бордюров продолжат весной, после того, как уйдет снег.
Напомним, что ранее омичка в социальных сетях отметила, что после ремонта на улице Маяковского остановки оказались под снегом вместе со строительным мусором.