Путин подписал указ об отставке уроженца Омска — посла России в США

Антонов родился в Омске в 1955 году, окончил местный лицей № 66. Позднее продолжил образование в столице в Московском государственном институте международных отношений. Трудился в Министерстве иностранных дел СССР. С 2011 по 2016 годы Анатолий Антонов занимал пост замглавы Минобороны РФ, а зимой 2016 года вступил в должность замглавы МИД России.