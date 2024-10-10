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Posted 10 октября, 10:16

Published 10 октября, 10:16

Modified 10 октября, 10:18

Updated 10 октября, 10:18

Путин подписал указ об отставке уроженца Омска — посла России в США

Путин подписал указ об отставке уроженца Омска — посла России в США

10 октября 2024, 10:16
Фото: Официальный сайт Кремля
Анатолий Антонов работал в Соединенных Штатах с 2017 года.

Президент страны Владимир Путин подписал указ об отставке российского посла в США Анатолия Антонова. Документ сегодня, 10 октября, опубликовали на официальном правовом портале. Антонов работал на должности с августа 2017 года.

СкриншотСкриншот
Скриншот

Антонов родился в Омске в 1955 году, окончил местный лицей № 66. Позднее продолжил образование в столице в Московском государственном институте международных отношений. Трудился в Министерстве иностранных дел СССР. С 2011 по 2016 годы Анатолий Антонов занимал пост замглавы Минобороны РФ, а зимой 2016 года вступил в должность замглавы МИД России.

Об отставке Антонова стало известно в конце прошлой недели.

Омич Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США
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#Евгений Игишев#Общество#США#Омск#Владимир Путин#Отставка#Путин#Указ
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