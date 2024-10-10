Путин подписал указ об отставке уроженца Омска — посла России в США

Posted 10 октября, 10:16
Published 10 октября, 10:16
Modified 10 октября, 10:18
Updated 10 октября, 10:18
Президент страны Владимир Путин подписал указ об отставке российского посла в США Анатолия Антонова. Документ сегодня, 10 октября, опубликовали на официальном правовом портале. Антонов работал на должности с августа 2017 года.
Антонов родился в Омске в 1955 году, окончил местный лицей № 66. Позднее продолжил образование в столице в Московском государственном институте международных отношений. Трудился в Министерстве иностранных дел СССР. С 2011 по 2016 годы Анатолий Антонов занимал пост замглавы Минобороны РФ, а зимой 2016 года вступил в должность замглавы МИД России.
Об отставке Антонова стало известно в конце прошлой недели.