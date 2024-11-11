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Posted 11 ноября, 06:37

Published 11 ноября, 06:37

Modified 11 ноября, 06:44

Updated 11 ноября, 06:44

В Омской области заболеваемость COVID-19 снизилась на 28%

COVID-19 отступает: в Омской области зафиксировали снижение заболеваемости

11 ноября 2024, 06:37
Фото: 1MI.

В Омской области заболеваемость COVID-19 снизилась на 28%

В Омской области наблюдается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19. Это подтверждается данными Роспотребнадзора о сокращении числа новых случаев на 28% за последнюю неделю.

В Омской области продолжается снижение заболеваемости COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю было зарегистрировано 140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Показатель заболеваемости составил 7,6 на 100 тысяч населения, что на 28% меньше, чем на предыдущей неделе, — комментируют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Омской области.

Напомним, что ранее в Омской области продлили режим повышенной готовности до конца года в связи с продолжающейся угрозой COVID-19 и назначили нового ответственного за меры по борьбе с пандемией. 2 ноября опубликовали распоряжение, подписанное первым вице-губернатором Дмитрием Ушаковым, вносящее изменения в утвержденные меры по борьбе с инфекцией.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Заболеваемость#Готовность
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