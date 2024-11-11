COVID-19 отступает: в Омской области зафиксировали снижение заболеваемости

Posted 11 ноября, 06:37
Published 11 ноября, 06:37
Modified 11 ноября, 06:44
Updated 11 ноября, 06:44
В Омской области продолжается снижение заболеваемости COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю было зарегистрировано 140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Показатель заболеваемости составил 7,6 на 100 тысяч населения, что на 28% меньше, чем на предыдущей неделе, — комментируют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Омской области.
Напомним, что ранее в Омской области продлили режим повышенной готовности до конца года в связи с продолжающейся угрозой COVID-19 и назначили нового ответственного за меры по борьбе с пандемией. 2 ноября опубликовали распоряжение, подписанное первым вице-губернатором Дмитрием Ушаковым, вносящее изменения в утвержденные меры по борьбе с инфекцией.