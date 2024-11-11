COVID-19 отступает: в Омской области зафиксировали снижение заболеваемости

Напомним, что ранее в Омской области продлили режим повышенной готовности до конца года в связи с продолжающейся угрозой COVID-19 и назначили нового ответственного за меры по борьбе с пандемией. 2 ноября опубликовали распоряжение, подписанное первым вице-губернатором Дмитрием Ушаковым, вносящее изменения в утвержденные меры по борьбе с инфекцией.