Распоряжение уже вышло: как изменится борьба с пандемией в Омской области

Документ также вносит изменения в распределение обязанностей среди руководства области. Теперь ответственность за реализацию мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с коронавирусом, возложена на Анну Марухину. Она занимает пост заместителя председателя омского областного правительства и руководителя аппарата губернатора. Ранее ответственным был Алексей Ромахин, который также является заместителем председателя регионального правительства.