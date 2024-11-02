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Posted 2 ноября, 10:35

Published 2 ноября, 10:35

Modified 2 ноября, 10:37

Updated 2 ноября, 10:37

В Омской области назначили нового ответственного за меры по борьбе с COVID-19

Распоряжение уже вышло: как изменится борьба с пандемией в Омской области

2 ноября 2024, 10:35
Фото: 1MI.

В Омской области назначили нового ответственного за меры по борьбе с COVID-19

В Омской области продлили режим повышенной готовности до конца года из-за продолжающейся угрозы распространения COVID-19, а также назначили нового ответственного за реализацию мер по борьбе с пандемией.

В субботу, 2 ноября 2024 года, в Омской области было обнародовано новое распоряжение, подписанное первым вице-губернатором региона Дмитрием Ушаковым. Этот документ вносит коррективы в распоряжение, утвержденное губернатором 17 марта 2020 года, которое касалось мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.

Основная задача нового распоряжения заключается в продлении режима повышенной готовности в Омской области до 25 декабря 2024 года. Это решение принято в связи с продолжающейся угрозой распространения COVID-19 и необходимостью поддержания мер предосторожности для защиты здоровья жителей региона.

Документ также вносит изменения в распределение обязанностей среди руководства области. Теперь ответственность за реализацию мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с коронавирусом, возложена на Анну Марухину. Она занимает пост заместителя председателя омского областного правительства и руководителя аппарата губернатора. Ранее ответственным был Алексей Ромахин, который также является заместителем председателя регионального правительства.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора Омской области, за неделю с 14 по 20 октября 2024 года в регионе было выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Губернатор#Мероприятия#Новости#Дмитрий Ушаков#Алексей Ромахин
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