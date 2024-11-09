Стало известно, в какую сумму обойдется бюджету ледяная горка в Омской крепости

На сайте госзакупок появились данные о стоимости ледяной горки в Омской крепости, где в новогоднюю ночь пройдут народные гуляния вокруг главной городской елки. Известно, что на создание ледяной горки потратят почти 1,6 млн рублей, а на ее художественное оформление — еще 780 тысяч. Кроме того, ледяные фигуры обойдутся бюджету в миллион рублей с небольшим. Фигуры появятся и у цирка, причём в этом случае за них заплатят почти полтора млн рублей (843 тысячи за создание и 630 — за оформление). Уже заключены соответствующие контракты.