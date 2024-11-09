gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 13:01

Published 9 ноября, 13:01

Modified 9 ноября, 13:01

Updated 9 ноября, 13:01

Ледяная горка в Омской крепости обойдется бюджету в 2 с лишним миллиона рублей

Стало известно, в какую сумму обойдется бюджету ледяная горка в Омской крепости

9 ноября 2024, 13:01
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Ледяная горка в Омской крепости обойдется бюджету в 2 с лишним миллиона рублей

На одно только «художественное оформление» потратят 780 тысяч рублей.

На сайте госзакупок появились данные о стоимости ледяной горки в Омской крепости, где в новогоднюю ночь пройдут народные гуляния вокруг главной городской елки. Известно, что на создание ледяной горки потратят почти 1,6 млн рублей, а на ее художественное оформление — еще 780 тысяч. Кроме того, ледяные фигуры обойдутся бюджету в миллион рублей с небольшим. Фигуры появятся и у цирка, причём в этом случае за них заплатят почти полтора млн рублей (843 тысячи за создание и 630 — за оформление). Уже заключены соответствующие контракты.

Напомним: народные гуляния будут проходить с 23:30 31 декабря до 3:00 1 января. Мэр Омска Сергей Шелест пообещал, что в Омской крепости будет трансляция обращения президента перед боем курантов.

#Николай Эйхвальд#Общество#Омская крепость#Новости#Госзакупка#Ледяная горка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика