От Софьи до Икэ: какие имена выбирают для своих детей в Омске

Posted 4 ноября, 08:01
Published 4 ноября, 08:01
Modified 4 ноября, 08:03
Updated 4 ноября, 08:03
В Омской области обнародовали свежие данные с именами, которые чаще всего давали новорожденным в 2024 году. Согласно информации, предоставленной местным ЗАГСом, среди девочек наибольшей популярностью пользовались такие имена, как Софья, Виктория, Ева, Мария и Анна.
Что касается мальчиков, то здесь лидерами стали имена Михаил, Артем, Александр, Максим и Матвей. Эти имена также не теряют своей актуальности и часто выбираются родителями для своих сыновей.
Однако в регионе встречаются и более редкие имена, которые привлекают внимание своей необычностью. Среди девочек можно выделить такие имена, как Икэ, Асмат, Умахали, Аюржана и Дайва. Среди мальчиков — Христо, Ньан Киет, Адамали, Мирсаджад и Алатай.
В омском министерстве здравоохранения предоставили данные о числе новорожденных в регионе за октябрь. На районы Омской области приходится только 5% от общего числа родившихся детей.