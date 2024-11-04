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Posted 4 ноября, 08:01

Published 4 ноября, 08:01

Modified 4 ноября, 08:03

Updated 4 ноября, 08:03

В Омской области родился новорожденный с очень редким именем

От Софьи до Икэ: какие имена выбирают для своих детей в Омске

4 ноября 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области родился новорожденный с очень редким именем

В Омской области родители отдают предпочтение традиционным именам для своих детей: Софья, Виктория, Михаил, Артем — вот лидеры рейтинга самых популярных имен. Однако встречаются и редкие имена, например, Икэ, Асмат, Христо, Ньан Киет.

В Омской области обнародовали свежие данные с именами, которые чаще всего давали новорожденным в 2024 году. Согласно информации, предоставленной местным ЗАГСом, среди девочек наибольшей популярностью пользовались такие имена, как Софья, Виктория, Ева, Мария и Анна.

Что касается мальчиков, то здесь лидерами стали имена Михаил, Артем, Александр, Максим и Матвей. Эти имена также не теряют своей актуальности и часто выбираются родителями для своих сыновей.

Фото: Портал ЗАГС

Однако в регионе встречаются и более редкие имена, которые привлекают внимание своей необычностью. Среди девочек можно выделить такие имена, как Икэ, Асмат, Умахали, Аюржана и Дайва. Среди мальчиков — Христо, Ньан Киет, Адамали, Мирсаджад и Алатай.

В омском министерстве здравоохранения предоставили данные о числе новорожденных в регионе за октябрь. На районы Омской области приходится только 5% от общего числа родившихся детей.

Девочки пока преобладают. В Омской области в октябре родилось 1074 ребенка
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Дети#Новости#ЗАГС#Имена#Редкие имена#Новорожденные
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