Плюс 30 тысяч за год: статистики рассказали, как изменился рынок недвижимости в Омске

Posted 2 ноября, 07:28
Published 2 ноября, 07:28
Modified 2 ноября, 07:30
Updated 2 ноября, 07:30
Омскстат недавно опубликовал свежую статистику, касающуюся рынка недвижимости в Омской области за третий квартал 2024 года. Эксперты отмечают, что в этот период наблюдается значительное увеличение цен на новое жилье. В частности, с июля по сентябрь стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 4,9%. В то же время, на вторичном рынке жилья рост цен был незначительным — всего 0,2%.
Так, квадратный метр в новостройках средней комфортности стоит около 111 тысяч рублей. Жилье с улучшенной планировкой обойдется покупателям в 140 тысяч рублей за квадратный метр, а элитные квартиры — в 168 тысяч рублей. В среднем, цена квадратного метра нового жилья в Омской области сейчас составляет 131 тысячу рублей, что значительно выше, чем год назад, когда этот показатель был на уровне 100 тысяч рублей.
На вторичном рынке ситуация несколько иная. Квартиры низкого качества стоят около 77 тысяч рублей за квадратный метр. Жилье со средними характеристиками оценивается в 94 тысячи рублей за квадратный метр, улучшенные варианты — в 110 тысяч рублей, а элитные квартиры — в 148 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем, стоимость квадратного метра на вторичном рынке сейчас составляет 98 тысяч рублей, что выше по сравнению с прошлым годом, когда средняя цена была 89 тысяч рублей.
Напомним, что после отмены льготной ипотеки рынок жилья замедлился, и участники стали менее активными в ожидании улучшений. Людям, планирующим покупку жилья в 2025 году, стоит заранее изучить изменения на рынке и выбрать оптимальные инвестиции.