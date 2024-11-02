gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 07:28

Published 2 ноября, 07:28

Modified 2 ноября, 07:30

Updated 2 ноября, 07:30

Средняя цена квадратного метра в новостройках Омска достигла 131 тысячи рублей

Плюс 30 тысяч за год: статистики рассказали, как изменился рынок недвижимости в Омске

2 ноября 2024, 07:28
Фото: 1MI.

Средняя цена квадратного метра в новостройках Омска достигла 131 тысячи рублей

В Омской области наблюдается заметный рост цен на жилье: за третий квартал 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 4,9%, в то время как на вторичном рынке цены поднялись лишь на 0,2%.

Омскстат недавно опубликовал свежую статистику, касающуюся рынка недвижимости в Омской области за третий квартал 2024 года. Эксперты отмечают, что в этот период наблюдается значительное увеличение цен на новое жилье. В частности, с июля по сентябрь стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 4,9%. В то же время, на вторичном рынке жилья рост цен был незначительным — всего 0,2%.

Так, квадратный метр в новостройках средней комфортности стоит около 111 тысяч рублей. Жилье с улучшенной планировкой обойдется покупателям в 140 тысяч рублей за квадратный метр, а элитные квартиры — в 168 тысяч рублей. В среднем, цена квадратного метра нового жилья в Омской области сейчас составляет 131 тысячу рублей, что значительно выше, чем год назад, когда этот показатель был на уровне 100 тысяч рублей.

Фото: Омскстат

На вторичном рынке ситуация несколько иная. Квартиры низкого качества стоят около 77 тысяч рублей за квадратный метр. Жилье со средними характеристиками оценивается в 94 тысячи рублей за квадратный метр, улучшенные варианты — в 110 тысяч рублей, а элитные квартиры — в 148 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем, стоимость квадратного метра на вторичном рынке сейчас составляет 98 тысяч рублей, что выше по сравнению с прошлым годом, когда средняя цена была 89 тысяч рублей.

Напомним, что после отмены льготной ипотеки рынок жилья замедлился, и участники стали менее активными в ожидании улучшений. Людям, планирующим покупку жилья в 2025 году, стоит заранее изучить изменения на рынке и выбрать оптимальные инвестиции.

Рост ключевой ставки: чего ждать от цен на жилье?
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Омскстат#Инвестиции#Цены#Статистика#Жилье#Ипотека#Новости#Новостройки#Рынок недвижимости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика