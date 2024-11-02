Плюс 30 тысяч за год: статистики рассказали, как изменился рынок недвижимости в Омске

На вторичном рынке ситуация несколько иная. Квартиры низкого качества стоят около 77 тысяч рублей за квадратный метр. Жилье со средними характеристиками оценивается в 94 тысячи рублей за квадратный метр, улучшенные варианты — в 110 тысяч рублей, а элитные квартиры — в 148 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем, стоимость квадратного метра на вторичном рынке сейчас составляет 98 тысяч рублей, что выше по сравнению с прошлым годом, когда средняя цена была 89 тысяч рублей.