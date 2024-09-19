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Posted 19 сентября, 05:13

Published 19 сентября, 05:13

Modified 19 сентября, 05:14

Updated 19 сентября, 05:14

Рост ключевой ставки: чего ждать от цен на жилье?

Рост ключевой ставки: чего ждать от цен на жилье?

19 сентября 2024, 05:13
Фото: 1MI
Людям, которые в 2025 году планируют приобрести жилье, будет непросто. Чтобы покупка не разочаровала, стоит уже сегодня изучить грядущие изменения на рынке и определить наилучшие варианты инвестиций.

После того как льготная ипотека перестала быть доступной для большей части населения, эксперты зафиксировали стагнацию на рынке жилья. Продавцы и покупатели притормозили активность в ожидании лучших времен.

Тем временем эксперт по недвижимости компании «Этажи» (Москва) Иван Золотарев поделился с newia своим видением перспектив рынка жилья на ближайший год — для покупателей, планирующих получить ипотечный кредит.

После отмены льготной ипотеки многие рассчитывали на падение цен в секторе новостроек: предполагалось, что продавцы захотят стимулировать спрос. Но ожидания не сбылись: на смену летней стагнации пришел осенний рост спроса, после которого ожидается всплеск отложенного спроса, поддержанного рынком.

Стабильны цены и на рынке вторичного жилья. Собственники не спешат избавляться от квартир, потому снижения цен тоже не видно.

Вывод: тем, кто нуждается в жилье, покупку надо было делать вчера. Из-за мощной инфляции наблюдается высокий рост цен. По некоторым данным, подорожание недвижимости может составлять до 20% в год. Чего ждать от застройщиков в будущем — неизвестно.

Другая ситуация со вторичным жильем. Цены выросли из-за роста ключевой ставки, но со снижением ставки цены на объекты недвижимости будут только расти. Поэтому тем, кому недвижимость нужна для проживания, есть смысл сделать покупки в кризис: недвижимость помогает спасти средства.

Тем же, кто хочет при помощи покупки сделать вложение, можно рекомендовать приобретение более дорогих и престижных объектов недвижимости, цена которых не реагирует на изменения в экономике.

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