Рост ключевой ставки: чего ждать от цен на жилье?

Вывод: тем, кто нуждается в жилье, покупку надо было делать вчера. Из-за мощной инфляции наблюдается высокий рост цен. По некоторым данным, подорожание недвижимости может составлять до 20% в год. Чего ждать от застройщиков в будущем — неизвестно.