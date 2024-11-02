«Омская сборная» и доставка еды: как прошел второй шанс юмористов на «Лиге городов»

Posted 2 ноября, 06:40
Published 2 ноября, 06:40
Modified 2 ноября, 06:42
Updated 2 ноября, 06:42
В минувшую пятницу на телеканале ТНТ зрители смогли увидеть новый выпуск популярного юмористического шоу «Лига городов» (16+). Это масштабное соревнование, в котором команды комиков из разных уголков России стараются рассмешить наставников, чтобы получить их поддержку и побороться за главный приз — 10 миллионов рублей.
Среди участников нового выпуска снова оказалась команда из Омска, известная как «Омская сборная». Эти ребята уже пробовали свои силы во втором сезоне шоу, выбрав в наставники Тимура Батрутдинова. Несмотря на то, что тогда им не удалось дойти до финала, они решили не сдаваться и попытать счастья в новом сезоне.
На этот раз «Омская сборная» представила на суд жюри миниатюру, посвященную доставке еды и покупкам для новорожденного. Однако, несмотря на старания, команде не удалось впечатлить членов жюри, которые нажали красную кнопку, означающую, что выступление не прошло отбор.
После выступления участники команды поделились своими впечатлениями. Они признались, что всегда мечтали попасть на телевидение, и как только появилась возможность, сразу же отправились на кастинг. Участие в третьем сезоне стало для них еще одной попыткой осуществить свою мечту. Ребята не расстроились из-за неудачи и сказали, что будут продолжать свой творческий путь и пытаться пробиться на телевизор.
Напомним, что ранее команда КВН из Омска «Вопрос времени» удачно выступила в Высшей лиге. По итогам выступления команда набрала 12,2 балла и прошла в четвертьфинал Высшей лиги.