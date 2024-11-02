«Омская сборная» и доставка еды: как прошел второй шанс юмористов на «Лиге городов»

После выступления участники команды поделились своими впечатлениями. Они признались, что всегда мечтали попасть на телевидение, и как только появилась возможность, сразу же отправились на кастинг. Участие в третьем сезоне стало для них еще одной попыткой осуществить свою мечту. Ребята не расстроились из-за неудачи и сказали, что будут продолжать свой творческий путь и пытаться пробиться на телевизор.