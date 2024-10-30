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Posted 30 октября, 06:50

Published 30 октября, 06:50

Modified 30 октября, 06:52

Updated 30 октября, 06:52

Налоговики не нашли омский «Океан» по юридическому адресу

Омский «Океан» не нашли по юридическому адресу

30 октября 2024, 06:50

Налоговики не нашли омский «Океан» по юридическому адресу

Теперь в ЕГРЮЛ появилась запись о «недостоверных данных».

У общества с ограниченной ответственностью «Океан», зарегистрированного в Омске на Кемеровской улице, появилась новая проблема. Судя по новой записи в едином государственном реестре юрлиц, налоговики не нашли компанию по ее адресу. Теперь в ЕГРЮЛ «на основании решения регистрирующего органа» появилась новая запись: о недостоверных данных.

Теоретически такое может привести к исключению фирмы из реестра, то есть к ее ликвидации. Однако еще в марте 2024 года юрлицо само приняло решение о ликвидации и о создании ликвидационной комиссии, так что открытие, сделанное Налоговой службой, по-видимому, ни на что не повлияет.

Напомним: «Океан» специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Это микропредприятие с 1 сотрудником, причем последние открытые данные о деятельности фирмы относятся к 2021 году. Единственный учредитель «Океана» — Кристина Галиаскарова, по совместительству директор и владелец половины уставного капитала ООО «Ту Джи». Ее компаньон по второй фирме — Виолетта Ганжура.

В омском «Океане» началась процедура ликвидации
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Егрюл#Океан
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