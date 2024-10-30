Омский «Океан» не нашли по юридическому адресу

Теоретически такое может привести к исключению фирмы из реестра, то есть к ее ликвидации. Однако еще в марте 2024 года юрлицо само приняло решение о ликвидации и о создании ликвидационной комиссии, так что открытие, сделанное Налоговой службой, по-видимому, ни на что не повлияет.