Омский «Океан» не нашли по юридическому адресу

Posted 30 октября, 06:50
Published 30 октября, 06:50
Modified 30 октября, 06:52
Updated 30 октября, 06:52
У общества с ограниченной ответственностью «Океан», зарегистрированного в Омске на Кемеровской улице, появилась новая проблема. Судя по новой записи в едином государственном реестре юрлиц, налоговики не нашли компанию по ее адресу. Теперь в ЕГРЮЛ «на основании решения регистрирующего органа» появилась новая запись: о недостоверных данных.
Теоретически такое может привести к исключению фирмы из реестра, то есть к ее ликвидации. Однако еще в марте 2024 года юрлицо само приняло решение о ликвидации и о создании ликвидационной комиссии, так что открытие, сделанное Налоговой службой, по-видимому, ни на что не повлияет.
Напомним: «Океан» специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Это микропредприятие с 1 сотрудником, причем последние открытые данные о деятельности фирмы относятся к 2021 году. Единственный учредитель «Океана» — Кристина Галиаскарова, по совместительству директор и владелец половины уставного капитала ООО «Ту Джи». Ее компаньон по второй фирме — Виолетта Ганжура.