Снежный город: в вечерний час-пик омские дороги сковали 7-балльные пробки

Posted 29 октября, 12:25
Published 29 октября, 12:25
Modified 29 октября, 12:28
Updated 29 октября, 12:28
По данным приложения «Яндекс Карты», сегодня вечером пробки на омских дорогах достигли 7 баллов. Ситуация осложняется погодными условиями, из-за плохой видимости во время снегопада увеличилось количество ДТП.
Самая сложная дорожная ситуация сейчас на центральных улицах города. В пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Гагарина, Пушкина, Масленникова и Фрунзе. На Интернациональной затор случился из-за аварии. Движение также затруднено на улицах Орджоникидзе, Герцена и проспекте Карла Маркса.
ДТП стали причиной пробок и в других частях города, например, на улицах Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной в Октябрьском округе, улице 10 лет Октября в районе остановки «16-я Линия». Заторы также настигли Левый берег, там движение затруднено на улицах 70 лет Октября, Степанца, 3-й Енисейской и проспекте Комарова.