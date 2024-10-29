gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 12:25

Published 29 октября, 12:25

Modified 29 октября, 12:28

Updated 29 октября, 12:28

Иллюстрация

Снежный город: в вечерний час-пик омские дороги сковали 7-балльные пробки

29 октября 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Заторы образовались как на центральных улицах, так и в других районах города.

По данным приложения «Яндекс Карты», сегодня вечером пробки на омских дорогах достигли 7 баллов. Ситуация осложняется погодными условиями, из-за плохой видимости во время снегопада увеличилось количество ДТП.

Самая сложная дорожная ситуация сейчас на центральных улицах города. В пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Гагарина, Пушкина, Масленникова и Фрунзе. На Интернациональной затор случился из-за аварии. Движение также затруднено на улицах Орджоникидзе, Герцена и проспекте Карла Маркса.

ДТП стали причиной пробок и в других частях города, например, на улицах Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной в Октябрьском округе, улице 10 лет Октября в районе остановки «16-я Линия». Заторы также настигли Левый берег, там движение затруднено на улицах 70 лет Октября, Степанца, 3-й Енисейской и проспекте Комарова.

Фото: Яндекс Карты

Напомним, что пробки были в Омске и утром, тогда они также достигли 7 баллов.

Ветер и лужи: Омск накрыл холодный дождь вперемешку со снегом
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Снег#Пробки#Снегопад#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Снегопады#Заторы#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика