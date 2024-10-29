Снежный город: в вечерний час-пик омские дороги сковали 7-балльные пробки

ДТП стали причиной пробок и в других частях города, например, на улицах Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной в Октябрьском округе, улице 10 лет Октября в районе остановки «16-я Линия». Заторы также настигли Левый берег, там движение затруднено на улицах 70 лет Октября, Степанца, 3-й Енисейской и проспекте Комарова.