Лучше всего премия: омичи рассказали, какие виды поощрений от начальства предпочитают

Posted 26 октября, 12:46
Published 26 октября, 12:46
Modified 26 октября, 12:46
Updated 26 октября, 12:46
Аналитики сервиса «Авито. Работа» рассказали Городу55, какие способы мотивации на работе омичи считают самыми привлекательными. Сейчас эта тема становится особенно актуальной, так как рост зарплат замедлился, и работодатели все чаще пытаются найти какую-то альтернативу.
По итогам проведенного «Авито. Работой» опроса, лучшая мотивация для омичей — возможность получить премию. Так ответили 47%, то есть почти каждый второй. При этом реальность не совпадает с желаниями сотрудников. Самые распространенные формы поощрений, по данным того же опроса, — бесплатное медицинское страхование и обучение за счет компании (так ответили по 35% опрошенных). 31% рассказал, что на работе все же выплачиваются премии за достижение KPI. Другие пункты в списке — транспорт за счет компании, гибкий график работы и возможность трудиться на дому, скидки на услуги или продукты компании, бесплатные чай, кофе и еда в офисе.
Напомним: несколько дней назад мы писали о том, какие специальности являются самыми высокооплачиваемыми в Омске. По данным сервиса «Авито. Работа», это машинисты спецтехники, поездов и самолетов.