gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 12:46

Published 26 октября, 12:46

Modified 26 октября, 12:46

Updated 26 октября, 12:46

Аналитики определили самую востребованную форму мотивации сотрудников в Омске

Лучше всего премия: омичи рассказали, какие виды поощрений от начальства предпочитают

26 октября 2024, 12:46
Фото: 1MI

Аналитики определили самую востребованную форму мотивации сотрудников в Омске

Чаще всего сотрудники получают обучение за счет фирмы.

Аналитики сервиса «Авито. Работа» рассказали Городу55, какие способы мотивации на работе омичи считают самыми привлекательными. Сейчас эта тема становится особенно актуальной, так как рост зарплат замедлился, и работодатели все чаще пытаются найти какую-то альтернативу.

По итогам проведенного «Авито. Работой» опроса, лучшая мотивация для омичей — возможность получить премию. Так ответили 47%, то есть почти каждый второй. При этом реальность не совпадает с желаниями сотрудников. Самые распространенные формы поощрений, по данным того же опроса, — бесплатное медицинское страхование и обучение за счет компании (так ответили по 35% опрошенных). 31% рассказал, что на работе все же выплачиваются премии за достижение KPI. Другие пункты в списке — транспорт за счет компании, гибкий график работы и возможность трудиться на дому, скидки на услуги или продукты компании, бесплатные чай, кофе и еда в офисе.

Напомним: несколько дней назад мы писали о том, какие специальности являются самыми высокооплачиваемыми в Омске. По данным сервиса «Авито. Работа», это машинисты спецтехники, поездов и самолетов.

Аналитики назвали три самые высокооплачиваемые специальности в Омской области
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Премии#Авито
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика