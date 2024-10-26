Лучше всего премия: омичи рассказали, какие виды поощрений от начальства предпочитают

По итогам проведенного «Авито. Работой» опроса, лучшая мотивация для омичей — возможность получить премию. Так ответили 47%, то есть почти каждый второй. При этом реальность не совпадает с желаниями сотрудников. Самые распространенные формы поощрений, по данным того же опроса, — бесплатное медицинское страхование и обучение за счет компании (так ответили по 35% опрошенных). 31% рассказал, что на работе все же выплачиваются премии за достижение KPI. Другие пункты в списке — транспорт за счет компании, гибкий график работы и возможность трудиться на дому, скидки на услуги или продукты компании, бесплатные чай, кофе и еда в офисе.