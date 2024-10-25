«Омское землячество» возглавил депутат Сергей Бабурин

В настоящее время руководить омским землячеством вновь доверили Сергею Бабурину, который ранее уже занимал пост резидента этой организации. Его работа не прошла даром: труды омича высоко оценил губернатор Хоценко, подарив соответствующую медаль. Свое кресло Бабурин передал Михаилу Тимошенко в этом году, но теперь вновь вернется к обязанностям президента объединения.