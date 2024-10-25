gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 07:46

Published 25 октября, 07:46

Modified 25 октября, 07:56

Updated 25 октября, 07:56

Почетным главой «Омского землячества» вновь стал Сергей Бабурин

«Омское землячество» возглавил депутат Сергей Бабурин

25 октября 2024, 07:46
Фото: пресс-служба ТПХ «Русклимат»

Почетным главой «Омского землячества» вновь стал Сергей Бабурин

Соответствующее решение озвучили на заседании.

Вчера, 24 октября, в Москве состоялось заседание АНО «Омское землячество», где бывший кандидат в президенты и депутат Госдумы нескольких созывов Сергей Бабурин был избран почетным президентом объединения, рассказали в организации.

Принимая поздравления от коллег, Сергей Бабурин пообещал оправдать ожидания омичей, сделать все возможное для сохранения истории Омска и единства омичей, независимо от расстояний, сохранять связи между выходцами из Омска.

«Я с большой гордостью и ответственностью соглашаюсь на ваше предложение. Нашим общим долгом является передать историю следующему поколению, чтобы омичи всегда оставались едиными, вне зависимости от расстояний», — сообщил он.

Стоит отметить, что первым президентом Омского землячества был Сергей Манякин, первый секретарь обкома КПСС, который оставил значительный след в становлении и функционировании этого объединения.

В настоящее время руководить омским землячеством вновь доверили Сергею Бабурину, который ранее уже занимал пост резидента этой организации. Его работа не прошла даром: труды омича высоко оценил губернатор Хоценко, подарив соответствующую медаль. Свое кресло Бабурин передал Михаилу Тимошенко в этом году, но теперь вновь вернется к обязанностям президента объединения.

Омич Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Москва#Госдума#Новости#История#Объединение#Сергей Бабурин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика