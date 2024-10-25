«Омское землячество» возглавил депутат Сергей Бабурин

Posted 25 октября, 07:46
Published 25 октября, 07:46
Modified 25 октября, 07:56
Updated 25 октября, 07:56
Вчера, 24 октября, в Москве состоялось заседание АНО «Омское землячество», где бывший кандидат в президенты и депутат Госдумы нескольких созывов Сергей Бабурин был избран почетным президентом объединения, рассказали в организации.
Принимая поздравления от коллег, Сергей Бабурин пообещал оправдать ожидания омичей, сделать все возможное для сохранения истории Омска и единства омичей, независимо от расстояний, сохранять связи между выходцами из Омска.
«Я с большой гордостью и ответственностью соглашаюсь на ваше предложение. Нашим общим долгом является передать историю следующему поколению, чтобы омичи всегда оставались едиными, вне зависимости от расстояний», — сообщил он.
Стоит отметить, что первым президентом Омского землячества был Сергей Манякин, первый секретарь обкома КПСС, который оставил значительный след в становлении и функционировании этого объединения.
В настоящее время руководить омским землячеством вновь доверили Сергею Бабурину, который ранее уже занимал пост резидента этой организации. Его работа не прошла даром: труды омича высоко оценил губернатор Хоценко, подарив соответствующую медаль. Свое кресло Бабурин передал Михаилу Тимошенко в этом году, но теперь вновь вернется к обязанностям президента объединения.