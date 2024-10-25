Можно без опыта: омский депстрой ищет замначальника отдела контроля

Posted 25 октября, 10:35
Published 25 октября, 10:35
Modified 25 октября, 10:36
Updated 25 октября, 10:36
Депстрою администрации Омска нужен заместитель начальника отдела контроля за ходом строительства линейных объектов. Из объявления, размещенного на сайте omsk.hh.ru, следует, что удачливый соискатель будет получать 70-80 тысяч рублей в месяц и ежеквартальную премию, равную зарплате.
Основные обязанности чиновника — «осуществление контроля за выполнением проектно-изыскательских работ по муниципальным линейным объектам; направление проектно-сметной документации по объектам на государственную экспертизу; осуществление контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объектах; осуществление контроля за приемкой выполненных работ; формирование пакета документов, необходимых для ввода объектов в эксплуатацию».
«Требуемый опыт работы: не требуется, — уточняется в объявлении. — Полная занятость, полный день».
Для того, чтобы получить должность, нужно знать основы технического нормирования, технологии и организации строительства, понимать «порядок организации строительства муниципального жилищного фонда».