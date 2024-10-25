Можно без опыта: омский депстрой ищет замначальника отдела контроля

Основные обязанности чиновника — «осуществление контроля за выполнением проектно-изыскательских работ по муниципальным линейным объектам; направление проектно-сметной документации по объектам на государственную экспертизу; осуществление контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объектах; осуществление контроля за приемкой выполненных работ; формирование пакета документов, необходимых для ввода объектов в эксплуатацию».