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Posted 25 октября, 10:35

Published 25 октября, 10:35

Modified 25 октября, 10:36

Updated 25 октября, 10:36

Омский депстрой начал поиски замначальника отдела контроля

Можно без опыта: омский депстрой ищет замначальника отдела контроля

25 октября 2024, 10:35
Фото: gorod55.ru

Омский депстрой начал поиски замначальника отдела контроля

Соискателям обещают ежеквартальную премию.

Депстрою администрации Омска нужен заместитель начальника отдела контроля за ходом строительства линейных объектов. Из объявления, размещенного на сайте omsk.hh.ru, следует, что удачливый соискатель будет получать 70-80 тысяч рублей в месяц и ежеквартальную премию, равную зарплате.

Основные обязанности чиновника — «осуществление контроля за выполнением проектно-изыскательских работ по муниципальным линейным объектам; направление проектно-сметной документации по объектам на государственную экспертизу; осуществление контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объектах; осуществление контроля за приемкой выполненных работ; формирование пакета документов, необходимых для ввода объектов в эксплуатацию».

«Требуемый опыт работы: не требуется, — уточняется в объявлении. — Полная занятость, полный день».

Для того, чтобы получить должность, нужно знать основы технического нормирования, технологии и организации строительства, понимать «порядок организации строительства муниципального жилищного фонда».

#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Вакансии#Депстрой
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