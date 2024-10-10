Губернатор Виталий Хоценко анонсировал запуск в Омской области нового газопровода

Posted 10 октября, 12:09
Published 10 октября, 12:09
Modified 10 октября, 12:12
Updated 10 октября, 12:12
В Санкт-Петербурге продолжается международный газовый форум, сегодня на нем дали старт нескольким инфраструктурным проектам. Одним из них стал новый газопровод в Омской области. Его дистанционно запустили председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, министр энергетики России Сергей Цивилев и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
От Омской области на форуме находится глава региона Виталий Хоценко. Он поблагодарил президента Владимира Путина и компанию «Газпром» за программу газификации, с помощью которой все больше социальных объектов удается перевести на газ.
«Ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в Кормиловском районе. К распределительной сети в селе Алексеевка подключили к газу новые блочно-модульные котельные, которые будут обеспечивать теплом социальные объекты — детский сад, школу и фельдшерско-акушерский пункт», — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Известно, что протяженность нового газопровода — 14,5 километров. Он обеспечит техническую возможность для подключения к газу новых блочно-модульных котельных с четырьмя газовыми котлами. Сейчас в Алексеевке устанавливают третью модульную котельную, она будет подавать тепло в местные дом культуры и сельскую библиотеку.
Напомним, что ранее все социальные объекты в селе отапливались от одной угольной котельной, сейчас она не работает. Перевести населенный пункт на природный газ получилось с помощью программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021–2025 гг. ПАО «Газпром».