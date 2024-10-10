Губернатор Виталий Хоценко анонсировал запуск в Омской области нового газопровода

Напомним, что ранее все социальные объекты в селе отапливались от одной угольной котельной, сейчас она не работает. Перевести населенный пункт на природный газ получилось с помощью программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021–2025 гг. ПАО «Газпром».