ГК «Титан» завершила первый этап монтажа оборудования для выпуска полиизобутилена

Posted 9 октября, 10:07
Published 9 октября, 10:07
Modified 9 октября, 10:09
Updated 9 октября, 10:09
Группа компаний «Титан» продолжает реализацию проекта по производству полиизобутилена (ПИБ), запущенного еще летом 2023 года — на этой неделе на заводе «Омский каучук» была установлена первая партия емкостного оборудования, выпущенного российскими производителями.
Следующий этап монтажных работ подразумевает установку основного химического оборудования — различных колонн, реакторов и насосов, а также вспомогательных площадок обслуживания.
«Запуск производства полиизобутилена на заводе „Омский каучук“, направлен не только на импортозамещение важнейшего продукта для отечественного химпрома, который на сегодняшний момент на 90% импортируется. Он станет серьезным шагом в укреплении технологического суверенитета России, так как производство ПИБов в Омске основано на отечественной технологии, запатентованной ГК „Титан“. Весной 2025 года на предприятии приступят к пуско-наладочным работам, а после выхода производства на полную мощность мы сможем выпускать практически всю линейку ПИБ — от низко- до высокомолекулярного полиизобутилена», - рассказал Алексей Данилов, заместитель генерального директора по производству ГК «Титан».
В перспективе, как отмечают представители ГК «Титан», мощности новой установки позволят покрыть все потребности в ПИБ внутреннего рынка: полиизобутилен необходим в производстве смазочных материалов и электроизоляции, различных клеев, герметиков и эмульгаторов, а также применяется в геологоразведке.