ГК «Титан» завершила первый этап монтажа оборудования для выпуска полиизобутилена

В перспективе, как отмечают представители ГК «Титан», мощности новой установки позволят покрыть все потребности в ПИБ внутреннего рынка: полиизобутилен необходим в производстве смазочных материалов и электроизоляции, различных клеев, герметиков и эмульгаторов, а также применяется в геологоразведке.