Сотрудники омского завода «Газпромнефть-СМ» пробежали марафон SIM

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«Газпромнефть — смазочные материалы» вновь присоединилась к Сибирскому международному марафону: на беговые дистанции, вместе с сильнейшими марафонцами, вышли и сотрудники Омского завода смазочных материалов — для предприятия участие в забеге является частью корпоративной программы, направленной на развитие спорта и популяризацию концепции здорового образа жизни среди персонала «Газпромнефть-СМ».
К слову, спортсменам «Газпромнефть-СМ» покорились все три дистанции — даже классическая, протяженностью в 42,2 километра, а факт забега пополнил их «копилку» достижений — специалисты компании регулярно становятся участниками марафонских соревнований по всей России: «Белых ночей» в Санкт-Петербурге, Московского полумарафона и полумарафона «Беги, герой!» в Нижнем Новгороде. Кроме того, специалисты ОЗСМ принимали участия в соревнованиях в Подмосковье, Сочи и Казани.
«Сегодня спорт — один из значимых факторов, влияющих на повышение качества жизни. Сотрудники „Газпромнефть-СМ“ регулярно принимают участие в массовых спортивных соревнованиях, активно проявляют себя в корпоративных турнирах и чемпионатах. Мы с радостью поддерживаем каждого, кто хочет стать частью этого движения», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ».
Однако одними марафонскими забегами в компании не ограничиваются: «Газпромнефть-СМ» активно развивает корпоративный спорт, организует и успешно проводит собственные турниры и создает все необходимые условия для занятий спортом на всех площадках компании.