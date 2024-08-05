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Сотрудники омского завода «Газпромнефть-СМ» пробежали марафон SIM

Сотрудники омского завода «Газпромнефть-СМ» пробежали марафон SIM

5 августа 2024, 07:00
Фото: Дмитрий Верхоробин
Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» вышли на дистанции одного из самых крупных спортивных событий России — Сибирского международного марафона, состоявшегося накануне в Омске. В 2024 году мероприятие прошло в статусе Кубка России по марафону.

«Газпромнефть — смазочные материалы» вновь присоединилась к Сибирскому международному марафону: на беговые дистанции, вместе с сильнейшими марафонцами, вышли и сотрудники Омского завода смазочных материалов — для предприятия участие в забеге является частью корпоративной программы, направленной на развитие спорта и популяризацию концепции здорового образа жизни среди персонала «Газпромнефть-СМ».

К слову, спортсменам «Газпромнефть-СМ» покорились все три дистанции — даже классическая, протяженностью в 42,2 километра, а факт забега пополнил их «копилку» достижений — специалисты компании регулярно становятся участниками марафонских соревнований по всей России: «Белых ночей» в Санкт-Петербурге, Московского полумарафона и полумарафона «Беги, герой!» в Нижнем Новгороде. Кроме того, специалисты ОЗСМ принимали участия в соревнованиях в Подмосковье, Сочи и Казани.

«Сегодня спорт — один из значимых факторов, влияющих на повышение качества жизни. Сотрудники „Газпромнефть-СМ“ регулярно принимают участие в массовых спортивных соревнованиях, активно проявляют себя в корпоративных турнирах и чемпионатах. Мы с радостью поддерживаем каждого, кто хочет стать частью этого движения», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ».

Однако одними марафонскими забегами в компании не ограничиваются: «Газпромнефть-СМ» активно развивает корпоративный спорт, организует и успешно проводит собственные турниры и создает все необходимые условия для занятий спортом на всех площадках компании.

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#Илья Скобин#Спорт#Омск#Забег#Новости#Марафон#Здоровый образ жизни#Газпромнефть-СМ
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