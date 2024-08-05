Сотрудники омского завода «Газпромнефть-СМ» пробежали марафон SIM

К слову, спортсменам «Газпромнефть-СМ» покорились все три дистанции — даже классическая, протяженностью в 42,2 километра, а факт забега пополнил их «копилку» достижений — специалисты компании регулярно становятся участниками марафонских соревнований по всей России: «Белых ночей» в Санкт-Петербурге, Московского полумарафона и полумарафона «Беги, герой!» в Нижнем Новгороде. Кроме того, специалисты ОЗСМ принимали участия в соревнованиях в Подмосковье, Сочи и Казани.