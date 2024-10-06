Омич Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США

Posted 6 октября, 04:59
Published 6 октября, 04:59
Modified 6 октября, 05:18
Updated 6 октября, 05:18
О скором возвращении в Москву посла Анатолия Антонова, уроженца Омской области, сообщили в ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от представительства РФ в Вашингтоне.
К обязанностям российского посла Анатолий Антонов приступил в августе 2017 года. До этого, с 2011 по 2016 год, политик являлся замглавы Минобороны РФ, а зимой 2016 года вступил в должность замглавы МИД России.
Анатолий Антонов родился в Омске в 1955 году и, вероятно, обучался в школе (а теперь уже и лицее) №66 — на официальном портале учебного заведения есть тематическая страница, посвященная его карьере. Выпустившись, поступил в МГИМО, а позже, завершив обучение, приступил к работе в Министерстве иностранных дел СССР.
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