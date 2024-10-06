Омич Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США

Анатолий Антонов родился в Омске в 1955 году и, вероятно, обучался в школе (а теперь уже и лицее) №66 — на официальном портале учебного заведения есть тематическая страница, посвященная его карьере. Выпустившись, поступил в МГИМО, а позже, завершив обучение, приступил к работе в Министерстве иностранных дел СССР.