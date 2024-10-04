«Достоевский очень светлый, как ни странно»: в омской «Галерке» показали «Идиота»

Posted 4 октября, 06:40
Published 4 октября, 06:40
Modified 4 октября, 06:41
Updated 4 октября, 06:41
Вчера, 3 октября, в омском театре «Галерка» прошла сдача спектакля «Идиот», поставленного по одноимённому роману Федора Достоевского. Режиссер постановки Владимир Витько перед началом спектакля встретился с журналистами и рассказал о том, что его сподвигло обратиться к одному из главных русских романов. Прежде он поставил на сцене «Братьев Карамазовых», в планах — «Бесы», и в итоге должен получиться цикл, рассказывающий о судьбе страны.
— Спектакль «Бесы» очень рассчитываю поставить к 2026 году. Это «мечта идиота», — со смехом объяснил режиссер. — Хочу создать трилогию. Ведь «Бесы» — это то, к чему пришла дореволюционная Россия…
В «Идиоте» Витько, по его словам, увидел много позитивного вопреки традиционному «темному» прочтению.
— Достоевский очень светлый, как ни странно, — считает режиссер. — А еще это такие мощь, глубина и человеколюбие, каких не встретишь больше ни у кого — кроме, может быть, Толстого.
Постановщик использовал только отдельные сцены объемного романа: линию Настасьи Филипповны, которая занимает центральное место в первом действии, и линию Аглаи Епанчиной, очень заметной в действии втором. На сцене появляются Парфен Рогожин и супруги Епанчины, почти незаметными остаются Лебедев и Фердыщенко, многие второстепенные персонажи романа вообще остаются за пределами спектакля.
Главным героем, конечно, остается «идиот» князь Мышкин. Спектакль, как и роман, открывается сценой в поезде, прибывающем в Петербург: Мышкин знакомится с Рогожиным, узнает о Настасье Филипповне, потом в доме Епанчиных видит ее портрет. Действие сосредоточено на страсти Парфена и матримониальных планах князя.
Перед началом спектакля Витько предложил зрителям «смеяться, когда хочется», и публика этим разрешением пользовалась регулярно. Повод для этого давали, в частности, сцены у Епанчиных: заслуженная артистка РСФСР Валентина Лебедева играет генеральшу Елизавету Прокофьевну как безусловно комического персонажа. В том же ключе показана и одна из невест Мышкина Аглая Епанчина (ее сыграла молодая актриса Анастасия Загоруй). Впрочем, финал в любом случае получился трагическим.
Зрители, судя по овациям и крикам «Браво», остались довольны увиденным. Официальная премьера «Идиота» состоится сегодня, 4 октября.
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