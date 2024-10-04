«Достоевский очень светлый, как ни странно»: в омской «Галерке» показали «Идиота»

Вчера, 3 октября, в омском театре «Галерка» прошла сдача спектакля «Идиот», поставленного по одноимённому роману Федора Достоевского. Режиссер постановки Владимир Витько перед началом спектакля встретился с журналистами и рассказал о том, что его сподвигло обратиться к одному из главных русских романов. Прежде он поставил на сцене «Братьев Карамазовых», в планах — «Бесы», и в итоге должен получиться цикл, рассказывающий о судьбе страны.