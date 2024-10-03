Судебное решение: четыре прихода в Омской области прекратили существование

Posted 3 октября, 06:31
Published 3 октября, 06:31
Modified 3 октября, 06:33
Updated 3 октября, 06:33
В Омской области в двух районах были закрыты четыре прихода. Эти приходы, находившиеся в поселках Гофнунгсталь, Маргенау, Солнцевка и Саргатское, прекратили свое существование по решению суда. Все они были связаны с настоятелем Габриелем Хосе, который на протяжении многих лет играл ключевую роль в их деятельности.
История этих приходов началась в 1990-х годах, когда они были зарегистрированы как некоммерческие организации.
В апреле текущего года внимание правоохранительных органов привлек Греко-католический приход в Омске, где также служил Габриель Хосе. Визит силовиков сопровождался возбуждением уголовного дела, что вызвало волну обсуждений и предположений о возможных причинах закрытия приходов. Обвинения, выдвинутые против настоятеля, касаются нарушения права на свободу совести и вероисповеданий, а также реабилитации нацизма.
Ранее Город55 уже сообщал о закрытии прихода. В Омске была закрыта местная религиозная организация после проверки. Выяснилось, что в ней обсуждались политические вопросы и выражалась поддержка Украине в ходе СВО. Сотрудники ФСБ также обнаружили икону с изображением исторических деятелей Украины, связанных с национализмом.
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