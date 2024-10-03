Судебное решение: четыре прихода в Омской области прекратили существование

В Омской области в двух районах были закрыты четыре прихода. Эти приходы, находившиеся в поселках Гофнунгсталь, Маргенау, Солнцевка и Саргатское, прекратили свое существование по решению суда. Все они были связаны с настоятелем Габриелем Хосе, который на протяжении многих лет играл ключевую роль в их деятельности.