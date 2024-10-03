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Posted 3 октября, 06:31

Published 3 октября, 06:31

Modified 3 октября, 06:33

Updated 3 октября, 06:33

В Омской области закрыли четыре религиозных прихода

Судебное решение: четыре прихода в Омской области прекратили существование

3 октября 2024, 06:31
Фото: 1MI

В Омской области закрыли четыре религиозных прихода

В Омской области по решению суда закрыты четыре прихода, связанных с настоятелем Габриелем Хосе.

В Омской области в двух районах были закрыты четыре прихода. Эти приходы, находившиеся в поселках Гофнунгсталь, Маргенау, Солнцевка и Саргатское, прекратили свое существование по решению суда. Все они были связаны с настоятелем Габриелем Хосе, который на протяжении многих лет играл ключевую роль в их деятельности.

История этих приходов началась в 1990-х годах, когда они были зарегистрированы как некоммерческие организации.

В апреле текущего года внимание правоохранительных органов привлек Греко-католический приход в Омске, где также служил Габриель Хосе. Визит силовиков сопровождался возбуждением уголовного дела, что вызвало волну обсуждений и предположений о возможных причинах закрытия приходов. Обвинения, выдвинутые против настоятеля, касаются нарушения права на свободу совести и вероисповеданий, а также реабилитации нацизма.

Ранее Город55 уже сообщал о закрытии прихода. В Омске была закрыта местная религиозная организация после проверки. Выяснилось, что в ней обсуждались политические вопросы и выражалась поддержка Украине в ходе СВО. Сотрудники ФСБ также обнаружили икону с изображением исторических деятелей Украины, связанных с национализмом.

В Омске закрыли «Греко-католический приход» из-за иконы с изображением националиста
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#Екатерина Тараленко#Общество#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Новости#Нацизм#Правоохранительные органы#Греко-католический приход#Некоммерческие организации
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