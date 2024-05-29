В Омске закрыли «Греко-католический приход» из-за иконы с изображением националиста

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Пресс-служба омских судов сообщила о ликвидации местной религиозной организации «Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в Омске». Соответствующие сведения были исключены из ЕГРЮЛ.
В январе–феврале проверяющие нашли нарушения в уставе организации и отсутствие полного названия на вывеске здания. Оказалось, что в церкви обсуждались политические вопросы, в том числе поддержка Украины в ходе СВО.
Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли икону с изображением исторических деятелей Украины — пособников национализма. Выявлена немаркированная литература: книга об истории украинских националистов.
В суде представители истца отметили, что деятельность прихода представляет угрозу общественной безопасности и порядка, ведет к росту социальной напряженности и конфликтам на межнациональной и религиозной почве.
После чего представитель ответчика заявил, что организация не допускала грубых нарушений. Однако суд все же удовлетворил иск и принял решение о ликвидации религиозной организации. Решение суда пока не вступило в законную силу.