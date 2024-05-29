В Омске закрыли «Греко-католический приход» из-за иконы с изображением националиста

В Омске после проверки была закрыта местная религиозная организация. Стало известно, что в ней обсуждались политические вопросы, а также выражалась поддержка Украине в ходе СВО. Сотрудники ФСБ даже нашли икону с изображением исторических деятелей Украины, которые были пособниками национализма.

Пресс-служба омских судов сообщила о ликвидации местной религиозной организации «Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в Омске». Соответствующие сведения были исключены из ЕГРЮЛ. В январе–феврале проверяющие нашли нарушения в уставе организации и отсутствие полного названия на вывеске здания. Оказалось, что в церкви обсуждались политические вопросы, в том числе поддержка Украины в ходе СВО. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли икону с изображением исторических деятелей Украины — пособников национализма. Выявлена немаркированная литература: книга об истории украинских националистов. В суде представители истца отметили, что деятельность прихода представляет угрозу общественной безопасности и порядка, ведет к росту социальной напряженности и конфликтам на межнациональной и религиозной почве. После чего представитель ответчика заявил, что организация не допускала грубых нарушений. Однако суд все же удовлетворил иск и принял решение о ликвидации религиозной организации. Решение суда пока не вступило в законную силу. Время пришло. В Омске закрыли «Церковь евангельских христиан» Узнать подробнее Читайте также: Иск подан. Приход, где руководил священник-нацист, ликвидируют