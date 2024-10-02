Школа аналитиков данных МТС открыла бесплатное обучение для омичей

Как сообщили в пресс-службе компании, каких-либо требований к уровню навыков или возрасту обучающихся нет: стать слушателем Школы аналитики данных могут как школьники, так и представители IT-профессий. Однако определенная подготовка все же потребуется, ведь курс обучения подразумевает освоение продвинутого уровня владения языком программирования Python и некоторых основ классического машинного обучения. Кроме того, слушателям курса расскажут о принципах построения ML-моделей, применяемых в финтехе, геоаналитике и рекламе.