Школа аналитиков данных МТС открыла бесплатное обучение для омичей

Posted 2 октября, 09:01
Published 2 октября, 09:01
Modified 2 октября, 09:03
Updated 2 октября, 09:03
Цифровая экосистема МТС объявила новую волну набора в Школу аналитиков данных: все участники, успешно прошедшие конкурсный отбор, будут обучаться бесплатно. Стать слушателем 10-месячного курса обучения современной и актуальной профессии совсем несложно — достаточно подать заявку на участие в курсе и выполнить тестовое задание. К слову, прием заявок продлится до 20 октября, а первые занятия начнутся уже в ноябре.
Как сообщили в пресс-службе компании, каких-либо требований к уровню навыков или возрасту обучающихся нет: стать слушателем Школы аналитики данных могут как школьники, так и представители IT-профессий. Однако определенная подготовка все же потребуется, ведь курс обучения подразумевает освоение продвинутого уровня владения языком программирования Python и некоторых основ классического машинного обучения. Кроме того, слушателям курса расскажут о принципах построения ML-моделей, применяемых в финтехе, геоаналитике и рекламе.
По сравнению с прошлыми потоками курса, программа обучения претерпела некоторые изменения — в нее добавили занятия по обработке естественного языка (NLP), а существующий модуль курса, связанный с освоением рекомендательных систем, временных рядов и платформы работы с данными Spark, стал еще больше.
На протяжении всего обучения студентам Школы аналитики данных будут доступны комплексные итоговые работы, где можно будет проверить уровень своих новых компетенций, и обратная связь от опытных наставников — специалистов центра Big Data МТС.
«В последние годы специалисты по Big Data пользуются высоким спросом на рынке труда, поскольку анализ больших данных сегодня применяется в самых разных отраслях. МТС накопила большой опыт в этой области ИТ и готова им поделиться с желающими освоить новую перспективную профессию. А самых талантливых выпускников мы головы принять в свою команду», — отмечает директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
К слову, после завершения обучения, лучшие слушатели смогут стать коллегами для вчерашних преподавателей — уже несколько десятков выпускников Школы аналитики данных получили предложения работы в центре Big Data МТС. Посещаемость, участие в интерактивах и мастерство выполнения домашнего задания тоже приветствуются — активным слушателям курса в ходе обучения будут начисляться специальные баллы, которые можно обменять на мерч МТС.
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