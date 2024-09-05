«Умная» связь. Абонентам МТС стали доступны телефонные звонки на умных колонках

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Как рассказал представитель МТС, ничего сложного в таких звонках не будет: во-первых, умная колонка способна связаться с любым оператором, а во-вторых, достаточно просто попросить Алису отклонить или принять вызов — вместо привычного нажатия кнопки.
В плане стоимости связи при этом никаких изменений не произойдет — умная колонка просто дублирует звонок, поступивший абоненту: его стоимость рассчитывается на основе тарифа абонента. Пропустить важный звонок тоже не получится: синхронизированная с телефоном колонка принимает вызов одновременно с телефоном, а значит режим «без звука» или «севшая» батарея устройства больше не доставят проблем.
Кроме того, виртуальный ассистент, при желании пользователя, может и «помолчать» — если требуется тишина или хочется отдохнуть, режим «Не беспокоить» заблокирует трансляцию вызовов. К тому же, его можно настроить и под удобные периоды времени, задав их в приложении «Дом с Алисой». К слову, возможность звонков через умную колонку подключается там же.
«Цифровые технологии помогают омичам сделать жизнь проще на работе и дома. Например, умная колонка включит сказку ребенку, закажет такси или доставку еды в офис. Многие уже оценили, как это удобно. А теперь абонентам МТС стала доступна функция телефонных вызовов с помощью этого умного устройства. Новая возможность выручит, когда телефона нет под рукой, а вам надо не пропустить важный звонок», — комментирует директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
Алиса способна «запомнить» до 10 контактных номеров — после регистрации в разделе «Звонки с колонки, как с телефона», у пользователя появится возможность указать их в справочнике мобильного приложения. Такое ограничение сделано намеренно — для минимизации нежелательных звонков и разговоров только с самыми близкими людьми.
И весьма вероятно, что новая возможность очень скоро станет популярной: по данным МТС, в первом полугодии 2024 года, в России было продано больше 2,5 млн умных колонок — их суммарную стоимость специалисты оценивают в размере 23 млрд рублей — а это на 53% больше, чем в в прошлом году за тот же период. Кроме того, больше 90% всех продаж умных колонок приходится именно на Яндекс: с конца 2018 года, когда была продана первая колонка, Яндекс Станция разошлась тиражом более 11 млн штук.