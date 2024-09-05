«Умная» связь. Абонентам МТС стали доступны телефонные звонки на умных колонках

И весьма вероятно, что новая возможность очень скоро станет популярной: по данным МТС, в первом полугодии 2024 года, в России было продано больше 2,5 млн умных колонок — их суммарную стоимость специалисты оценивают в размере 23 млрд рублей — а это на 53% больше, чем в в прошлом году за тот же период. Кроме того, больше 90% всех продаж умных колонок приходится именно на Яндекс: с конца 2018 года, когда была продана первая колонка, Яндекс Станция разошлась тиражом более 11 млн штук.