Жителей омской многоэтажки шокировал труп мужчины под окнами

В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах гибели пожилого мужчины. Городу55 стало известно, что вечером 17 сентября под окнами дома на 4-й Транспортной, 42А обнаружили его тело. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 18:30. Правоохранители установили личность мужчины.