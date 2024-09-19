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Posted 19 сентября, 03:04

Published 19 сентября, 03:04

Modified 19 сентября, 04:46

Updated 19 сентября, 04:46

Так выглядит десятиэтажка на 4-й Транспортной, 42А

Жителей омской многоэтажки шокировал труп мужчины под окнами

19 сентября 2024, 03:04
Фото: скриншот с Яндекс. Карты
Так выглядит десятиэтажка на 4-й Транспортной, 42А
От полученных травм омич скончался на месте происшествия.

В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах гибели пожилого мужчины. Городу55 стало известно, что вечером 17 сентября под окнами дома на 4-й Транспортной, 42А обнаружили его тело. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 18:30. Правоохранители установили личность мужчины.

Погибшим оказался местный житель 1962 года рождения. В региональном следкому Городу55 сообщили, что проводится проверка, выясняются причину произошедшего.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Полиция#Омск#Расследование#Тело
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