Жителей омской многоэтажки шокировал труп мужчины под окнами

Posted 19 сентября, 03:04
Published 19 сентября, 03:04
Modified 19 сентября, 04:46
Updated 19 сентября, 04:46
В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах гибели пожилого мужчины. Городу55 стало известно, что вечером 17 сентября под окнами дома на 4-й Транспортной, 42А обнаружили его тело. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 18:30. Правоохранители установили личность мужчины.
Погибшим оказался местный житель 1962 года рождения. В региональном следкому Городу55 сообщили, что проводится проверка, выясняются причину произошедшего.