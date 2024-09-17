Протыкал колесо гвоздем. Агрессивный омич на «крутой» BMW напал на троллейбус

Posted 17 сентября, 05:16
Published 17 сентября, 05:16
Modified 17 сентября, 05:24
Updated 17 сентября, 05:24
В воскресенье, 15 сентября, в центре Омска произошёл инцидент, который мог бы стать сценой из криминального фильма. На остановке «Главпочтамт» водитель легкового автомобиля BMW стал причиной конфликта с троллейбусом, следовавшим по 16-му маршруту. Легковушка, припаркованная прямо на остановке, блокировала проезд общественного транспорта.
Ситуация накалилась, когда водитель троллейбуса посигналил, призывая нарушителя освободить дорогу. Вместо этого из BMW вышел агрессивный мужчина с гвоздём в руках. Очевидцы зафиксировали момент, когда он начал протыкать переднее колесо троллейбуса, несмотря на предупреждения водителя о том, что это может привести к серьёзным последствиям.
«Вылетел с гвоздём и начал протыкать переднее колесо троллейбуса. Водитель сказала, что просто так не проткнуть», — рассказал один из свидетелей инцидента, опубликовавший видео в паблике «100 необычных мест Омска».
На записи видно, как мужчина сначала конфликтует с водителем, а затем, узнав о вызове полиции, пытается скрыться с места происшествия. Видео Город55 не публикует из-за обилия нецензурной брани.
Автор видео попытался остановить автомобиль, вставая перед его бампером, но сделать это ему не удалось. «Крутой» водитель иномарки стал двигаться прямо на него. В комментариях к посту подписчики выразили предположение, что водитель BMW мог находиться в состоянии наркотического опьянения или быть психически нездоровым.
Ранее Город55 писал про другого агрессивного омича, который убил своего знакомого из-за расхождения точек зрения.