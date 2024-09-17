Протыкал колесо гвоздем. Агрессивный омич на «крутой» BMW напал на троллейбус

Автор видео попытался остановить автомобиль, вставая перед его бампером, но сделать это ему не удалось. «Крутой» водитель иномарки стал двигаться прямо на него. В комментариях к посту подписчики выразили предположение, что водитель BMW мог находиться в состоянии наркотического опьянения или быть психически нездоровым.