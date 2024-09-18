Утилизационный сбор повышается. Насколько из-за этого подорожают машины в России

Posted 18 сентября, 09:05
Published 18 сентября, 09:05
Modified 18 сентября, 09:07
Updated 18 сентября, 09:07
С 1 октября 2024 года в России вводится значительное повышение утилизационного сбора на автомобили, как сообщают «Новые известия». Эта мера, по заявлению Минпромторга, должна стимулировать инвестиции и развитие отечественного автопроизводства. Однако эксперты сомневаются в эффективности этого шага и полагают, что он может привести к негативным последствиям для российского автомобильного рынка.
Повышение утилизационного сбора особенно заметно для машин с двигателями объемом от 1 до 3 литров. Так, владельцы автомобилей с двигателями 1-2 литра столкнутся с дополнительными расходами в размере 255,6 тыс. рублей в 2024 году, а к 2030 году эта сумма возрастет до 871,8 тыс. рублей. Для транспортных средств с более мощными двигателями (2-3 литра) увеличение составит 718 тыс. рублей.
Ожидается, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на новые автомобили примерно на 10-15%. Это может снизить спрос на новые машины и повысить интерес к подержанным автомобилям, цены на которые также могут вырасти.
Эксперты сомневаются в том, что повышение утилизационного сбора приведет к массовому переносу производств в Россию. Процесс локализации производства, необходимый для получения государственных субсидий, требует значительных временных и финансовых затрат. Пример завода HAVAL в Туле демонстрирует, что даже при наличии специнвестконтракта, запуск полноценного производства может занять несколько лет.
«Ожидания, что китайские компании массово перенесут свои заводы в Россию, сложны, учитывая современные условия глобального бизнеса и международные экономические ситуации. Скорее всего, в министерстве понимают, что такие ожидания не оправдаются с учетом неприятия инвестиционной среды в стране», — Управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.
Некоторые эксперты полагают, что истинной целью повышения утилизационного сбора может быть не столько стимулирование отечественного производства, сколько регулирование импорта иностранных автомобилей и увеличение поступлений в бюджет в условиях экономической нестабильности.
Согласно статистике, за первые восемь месяцев 2024 года в России было реализовано 792 648 автомобилей, из которых 511 062 — китайские машины с двигателями объемом от 1 до 2 литров. Эти данные подчеркивают значимость китайского автопрома на российском рынке и потенциальное влияние новых правил на структуру продаж.
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