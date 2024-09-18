Утилизационный сбор повышается. Насколько из-за этого подорожают машины в России

Повышение утилизационного сбора особенно заметно для машин с двигателями объемом от 1 до 3 литров. Так, владельцы автомобилей с двигателями 1-2 литра столкнутся с дополнительными расходами в размере 255,6 тыс. рублей в 2024 году, а к 2030 году эта сумма возрастет до 871,8 тыс. рублей. Для транспортных средств с более мощными двигателями (2-3 литра) увеличение составит 718 тыс. рублей.