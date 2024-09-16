В районе Омской области просят не выходить на улицу без паспорта. Объясняем почему

Posted 16 сентября, 14:49
Published 16 сентября, 14:49
Modified 16 сентября, 14:52
Updated 16 сентября, 14:52
17 и 18 сентября в Нововаршавском районе Омской области будет проходить антитеррористическое учение по пресечению терактов на объектах органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций.
В рамках мероприятия будет отрабатываться оцепление территории, эвакуация якобы в условиях теракта. По этой причине, чтобы избежать неудобств, местных жителей попросили носить с собой паспорт или другие документы, удостоверяющие личность.
Напомним, что весной омские пожарные провели тактические учения в одном из отелей города.