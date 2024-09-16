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Posted 16 сентября, 14:49

Published 16 сентября, 14:49

Modified 16 сентября, 14:52

Updated 16 сентября, 14:52

Жителей района Омской области попросили носить с собой паспорт из-за учений

В районе Омской области просят не выходить на улицу без паспорта. Объясняем почему

16 сентября 2024, 14:49
Фото: 1MI

Жителей района Омской области попросили носить с собой паспорт из-за учений

С 17 по 18 сентября в Нововаршавском районе Омской области будет проходить антитеррористическое учение, по этой причине местных жителей попросили не выходить из дома без паспорта.

17 и 18 сентября в Нововаршавском районе Омской области будет проходить антитеррористическое учение по пресечению терактов на объектах органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций.

В рамках мероприятия будет отрабатываться оцепление территории, эвакуация якобы в условиях теракта. По этой причине, чтобы избежать неудобств, местных жителей попросили носить с собой паспорт или другие документы, удостоверяющие личность.

Напомним, что весной омские пожарные провели тактические учения в одном из отелей города.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Учения#Новости#Антитеррористическое учение
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