Омичи начали получать рассылки с информацией о сбежавшем маньяке

Жители Омской области стали получать в мессенджерах объявления с информацией о сбежавшем серийном маньяке. В них говорится, что 49-летний российский уголовник сбежал из ИК-6 и сейчас находится на свободе, до задержания он успел совершить 47 нападений, в основном в Кировском округе Омска.