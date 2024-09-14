Омичи начали получать рассылки с информацией о сбежавшем маньяке

Posted 14 сентября, 12:43
Published 14 сентября, 12:43
Modified 14 сентября, 12:46
Updated 14 сентября, 12:46
Жители Омской области стали получать в мессенджерах объявления с информацией о сбежавшем серийном маньяке. В них говорится, что 49-летний российский уголовник сбежал из ИК-6 и сейчас находится на свободе, до задержания он успел совершить 47 нападений, в основном в Кировском округе Омска.
Однако информация о преступнике не подтвердилась. Подобных сообщений в соцсетях следственного комитета нет. В региональном управлении СКР порталу Om1.ru сообщили, что новость — фейк.