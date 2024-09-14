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Posted 14 сентября, 12:43

Published 14 сентября, 12:43

Modified 14 сентября, 12:46

Updated 14 сентября, 12:46

Иллюстрация

Омичи начали получать рассылки с информацией о сбежавшем маньяке

14 сентября 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Жители Омской области начали получать сообщения с фотографией якобы сбежавшего маньяка и рассылать их своим знакомым. В следственном комитете омичей успокоили и объяснили, что это фейк.

Жители Омской области стали получать в мессенджерах объявления с информацией о сбежавшем серийном маньяке. В них говорится, что 49-летний российский уголовник сбежал из ИК-6 и сейчас находится на свободе, до задержания он успел совершить 47 нападений, в основном в Кировском округе Омска.

Однако информация о преступнике не подтвердилась. Подобных сообщений в соцсетях следственного комитета нет. В региональном управлении СКР порталу Om1.ru сообщили, что новость — фейк.

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Фото: gorod55.ru. Предоставлено Городу55
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#Анастасия Баянова#Омск
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