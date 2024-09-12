Лжеполицейские приходят к омичам в квартиры и грабят их: правда или фейк

В социальных сетях начали распространять информацию, что злоумышленники, представляясь сотрудниками МВД, ходят по квартирам омичей и грабят их. Авторы таких постов сообщают, что лжесотрудники МВД «имеют при себе документы и бланки с символикой Министерства внутренних дел и утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех в преддверии предстоящей переписи населения».