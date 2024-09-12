Лжеполицейские приходят к омичам в квартиры и грабят их: правда или фейк

Posted 12 сентября, 13:40
Published 12 сентября, 13:40
Modified 12 сентября, 14:17
Updated 12 сентября, 14:17
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В социальных сетях начали распространять информацию, что злоумышленники, представляясь сотрудниками МВД, ходят по квартирам омичей и грабят их. Авторы таких постов сообщают, что лжесотрудники МВД «имеют при себе документы и бланки с символикой Министерства внутренних дел и утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех в преддверии предстоящей переписи населения».
Городу55 в пресс-службе ГУ МВД по Омской области опровергли информацию и назвали «фейковой». В ведомство подобных заявлений не поступало.
Добавим, что аналогичные фейки о лжесотрудниках полиции распространялись и в других регионах. О подобных случаях сообщали коллеги из Санкт-Петербурга, Краснодарского края.