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Posted 12 сентября, 13:40

Published 12 сентября, 13:40

Modified 12 сентября, 14:17

Updated 12 сентября, 14:17

Лжеполицейские приходят к омичам в квартиры и грабят их: правда или фейк

Лжеполицейские приходят к омичам в квартиры и грабят их: правда или фейк

12 сентября 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney
В соцсетях сообщают, что в Омске по квартирам ходят якобы сотрудники полиции, а затем грабят. Разбираемся, что происходит.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В социальных сетях начали распространять информацию, что злоумышленники, представляясь сотрудниками МВД, ходят по квартирам омичей и грабят их. Авторы таких постов сообщают, что лжесотрудники МВД «имеют при себе документы и бланки с символикой Министерства внутренних дел и утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех в преддверии предстоящей переписи населения».

Городу55 в пресс-службе ГУ МВД по Омской области опровергли информацию и назвали «фейковой». В ведомство подобных заявлений не поступало.

Добавим, что аналогичные фейки о лжесотрудниках полиции распространялись и в других регионах. О подобных случаях сообщали коллеги из Санкт-Петербурга, Краснодарского края.

#Ольга Скворцова#Омск#ГУ МВД#Социальные сети#Санкт-Петербург#Омичи#Перепись населения#Фейк#Краснодарский край#Пресс-служба
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