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Posted 11 сентября, 06:21

Published 11 сентября, 06:21

Modified 11 сентября, 06:45

Updated 11 сентября, 06:45

В Перми обрушились стены жилой пятиэтажки

В Перми обрушились стены жилой пятиэтажки: что известно на данный момент

11 сентября 2024, 06:21
Фото: 1MI

В Перми обрушились стены жилой пятиэтажки

К счастью, в инциденте пострадавших нет.

Как сообщает ProPerm, в городе Пермь рухнула стена кирпичного жилого дома. ЧП произошло в пятиэтажке, расположенной по улице Клары Цеткин, 13.

В МЧС по Пермскому краю уточнили, что в инциденте никто не пострадал. В доме упали не несущие перегородки в душевой на первом этаже. К счастью, в этот момент там не было людей.

Фото: Скриншот: ProPerm.

Из здания в срочном порядке эвакуировали 16 жильцов. Сейчас спасатели разгребают последствия обрушения. Можно предположить, что жилье признают опасным для проживания и жильцов придется где-то временно разместить.

Ранее Город55 писал о домах в городке Нефтяниках, расположенных на улице Магистральная. Со стен сыпется шпаклевка, не внушают доверия и обветшалые стены. Рядом проходят все тротуары.

«Страшно ходить». Жители омских Нефтяников пожаловались на опасные аварийные дома
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#Кристина Антоносян#Общество#Происшествия#Омск#Новости#Пермь#Пермский край
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