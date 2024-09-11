В Перми обрушились стены жилой пятиэтажки: что известно на данный момент

Posted 11 сентября, 06:21
Published 11 сентября, 06:21
Modified 11 сентября, 06:45
Updated 11 сентября, 06:45
Как сообщает ProPerm, в городе Пермь рухнула стена кирпичного жилого дома. ЧП произошло в пятиэтажке, расположенной по улице Клары Цеткин, 13.
В МЧС по Пермскому краю уточнили, что в инциденте никто не пострадал. В доме упали не несущие перегородки в душевой на первом этаже. К счастью, в этот момент там не было людей.
Из здания в срочном порядке эвакуировали 16 жильцов. Сейчас спасатели разгребают последствия обрушения. Можно предположить, что жилье признают опасным для проживания и жильцов придется где-то временно разместить.
Ранее Город55 писал о домах в городке Нефтяниках, расположенных на улице Магистральная. Со стен сыпется шпаклевка, не внушают доверия и обветшалые стены. Рядом проходят все тротуары.