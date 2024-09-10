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Published Сегодня, 03:11

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

В Омск с ясной погодой придут ночные заморозки

Ясная погода и заморозки: синоптики дали прогноз погоды в Омске

10 сентября 2024, 03:11
Фото: 1MI

В Омск с ясной погодой придут ночные заморозки

Погодные качели наконец-то прекратятся и в регионе установиться ясная прохладная погода.

Омские синоптики объяснили, почему в сентябре в регионе такие мощные перепады температуры. В начале недели регион оказался под влиянием мощного антициклона, который постепенно смещается на восток, все больше усиливаясь.

С каждым днём атмосферное давление в регионе будет расти, а осадки, наконец, прекратятся.

Такое изменение погоды создаст условия для интенсивного ночного выхолаживания: температура воздуха опустится до +2…+7°, а в приземном слое возможны даже слабо отрицательные значения. Днём же жители региона смогут наслаждаться теплом, когда столбик термометра поднимется до +15…+21°.

По предварительным прогнозам, такие комфортные погодные условия сохранятся до конца рабочей недели, что позволит жителям Омска насладиться свежим воздухом и ясным небом.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости
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