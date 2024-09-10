Ясная погода и заморозки: синоптики дали прогноз погоды в Омске

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Омские синоптики объяснили, почему в сентябре в регионе такие мощные перепады температуры. В начале недели регион оказался под влиянием мощного антициклона, который постепенно смещается на восток, все больше усиливаясь.
С каждым днём атмосферное давление в регионе будет расти, а осадки, наконец, прекратятся.
Такое изменение погоды создаст условия для интенсивного ночного выхолаживания: температура воздуха опустится до +2…+7°, а в приземном слое возможны даже слабо отрицательные значения. Днём же жители региона смогут наслаждаться теплом, когда столбик термометра поднимется до +15…+21°.
По предварительным прогнозам, такие комфортные погодные условия сохранятся до конца рабочей недели, что позволит жителям Омска насладиться свежим воздухом и ясным небом.