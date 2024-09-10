Конфликт перерос в драку. Появились подробности разборок в омском Росприроднадзоре

В Росприроднадзоре Омской области еще в августе произошла драка между двумя сотрудниками ведомства, один из которых является начальником, а второй — его подчиненным. Как выяснил NGS55, в ведомстве получили жалобу от подчиненного на агрессивное поведение босса, однако никто не видел детали конфликта своими глазами.