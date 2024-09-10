Конфликт перерос в драку. Появились подробности разборок в омском Росприроднадзоре

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В Росприроднадзоре Омской области еще в августе произошла драка между двумя сотрудниками ведомства, один из которых является начальником, а второй — его подчиненным. Как выяснил NGS55, в ведомстве получили жалобу от подчиненного на агрессивное поведение босса, однако никто не видел детали конфликта своими глазами.
«Непосредственные свидетели конфликта отсутствовали, инцидент и действия его участников являются предметом оценки правоохранительных органов. Рассматривается управлением в сроки и порядке, установленном федеральным законодательством. Служебная проверка в связи с инцидентом находится в стадии проведения», — рассказали в пресс-службе изданию.
Журналисты пытались связаться с обвиняемым и услышать его точку зрения, однако он не дает каких-либо деталей произошедшего и не хочет общаться. В итоге общественности известна только одна сторона конфликта.
По словам подчиненного, конфликт возник из-за отказа в предоставлении отпуска и перерос в физическое насилие. После инцидента ему не была оказана немедленная медицинская помощь, а в травмпункте врач не провел полное обследование, что привело к дополнительным операциям в больнице.
Ранее Город55 писал о ситуации в школе, когда в раздевалке спортзала между двумя учениками случился конфликт.