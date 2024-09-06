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Омский суд обязал школу выплатить компенсацию ребенку, которого избил одноклассник

Омский суд обязал школу выплатить компенсацию ребенку, которого избил одноклассник

6 сентября 2024, 06:31
Фото: 1MI
Суд взыскал моральную компенсацию со школы в Калачинском районе и родителей ученика, который избил одноклассника до черепно-мозговой травмы.

В омском суде рассмотрели дело о причинении тяжкого вреда здоровью ученика школы в Калачинском районе. Установлено, что в ноябре прошлого года в раздевалке спортзала между детьми случился конфликт. После началась драка, в результате которой шестиклассник получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

После инцидента мать пострадавшего обратилась в суд с иском и просила взыскать со школы и родителей второго участника потасовки моральную компенсацию. Суд встал на сторону женщины и обязал выплатить ей 300 тысяч рублей — 225 тысяч — с образовательного учреждения и 75 тысяч — с представителей одноклассника.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Дети#Нападение#Компенсация#Компенсация морального вреда#Новости#Моральный вред#Компенсация морального ущерба
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