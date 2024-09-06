Омский суд обязал школу выплатить компенсацию ребенку, которого избил одноклассник

После инцидента мать пострадавшего обратилась в суд с иском и просила взыскать со школы и родителей второго участника потасовки моральную компенсацию. Суд встал на сторону женщины и обязал выплатить ей 300 тысяч рублей — 225 тысяч — с образовательного учреждения и 75 тысяч — с представителей одноклассника.