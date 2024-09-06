Омский суд обязал школу выплатить компенсацию ребенку, которого избил одноклассник

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В омском суде рассмотрели дело о причинении тяжкого вреда здоровью ученика школы в Калачинском районе. Установлено, что в ноябре прошлого года в раздевалке спортзала между детьми случился конфликт. После началась драка, в результате которой шестиклассник получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
После инцидента мать пострадавшего обратилась в суд с иском и просила взыскать со школы и родителей второго участника потасовки моральную компенсацию. Суд встал на сторону женщины и обязал выплатить ей 300 тысяч рублей — 225 тысяч — с образовательного учреждения и 75 тысяч — с представителей одноклассника.