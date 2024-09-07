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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

иллюстрация

Местная Епархия намерена привезти в Омск частицы пояса Пресвятой Богородицы

7 сентября 2024, 13:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В минувшую пятницу, на заседании Архиерейского совета, обсуждались вопросы организации необходимых мероприятий.

Предметом обсуждения архипастырей стали планы подготовки к 130-летию Епархии, а также внутренние рабочие моменты, связанные с работой коллегий областной митрополии.

Среди прочего на обсуждение также был выдвинут вопрос организационной подготовки мероприятий, призванных обеспечить доставку в Омск частицы Пояса Пресвятой Богородицы — как отмечается, реликвия пробудет в городе 2 дня: с 25 по 27 сентября.

Напомним, в начале лета в Омске побывала еще одна значимая для христиан святыня: Казанская икона Божией Матери:

Икона Русских Побед. В Омск доставили икону Казанской Божией Матери
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Юбилей#Новости#Омская епархия#Пресвятая Богородица#Архиерейский совет#Реликвия#Божия Матерь#Коллегии
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