Местная Епархия намерена привезти в Омск частицы пояса Пресвятой Богородицы

Среди прочего на обсуждение также был выдвинут вопрос организационной подготовки мероприятий, призванных обеспечить доставку в Омск частицы Пояса Пресвятой Богородицы — как отмечается, реликвия пробудет в городе 2 дня: с 25 по 27 сентября.