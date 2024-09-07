Местная Епархия намерена привезти в Омск частицы пояса Пресвятой Богородицы

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Предметом обсуждения архипастырей стали планы подготовки к 130-летию Епархии, а также внутренние рабочие моменты, связанные с работой коллегий областной митрополии.
Среди прочего на обсуждение также был выдвинут вопрос организационной подготовки мероприятий, призванных обеспечить доставку в Омск частицы Пояса Пресвятой Богородицы — как отмечается, реликвия пробудет в городе 2 дня: с 25 по 27 сентября.
Напомним, в начале лета в Омске побывала еще одна значимая для христиан святыня: Казанская икона Божией Матери: