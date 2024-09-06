Сотрудник «Газпромнефть-СМ» удостоен звания лучшего работника Омска

В отрасли Сергей Самохвалов проработал порядка 35 лет и является заслуженным ветераном производства — многолетний труд мужчины и эффективная работа стали причиной появления его имени на городской Доске почета Советского округа — в числе других жителей и работников чья деятельность заслужила общественное признание в 2024 году.