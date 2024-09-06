Сотрудник «Газпромнефть-СМ» удостоен звания лучшего работника Омска

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
В отрасли Сергей Самохвалов проработал порядка 35 лет и является заслуженным ветераном производства — многолетний труд мужчины и эффективная работа стали причиной появления его имени на городской Доске почета Советского округа — в числе других жителей и работников чья деятельность заслужила общественное признание в 2024 году.
«Специалисты „Газпромнефть-СМ“ — профессионалы высокого уровня. Их компетенции, мастерство, энергия, активная жизненная позиция — это то, чем мы гордимся. Когда профессиональный вклад наших сотрудников в развитие предприятия, города, округа, получает такую высокую оценку, мы понимаем: работа, которую ведет компания для формирования кадрового потенциала отрасли, важна, заметна и приносит ощутимые результаты», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Стоит отметить, что на Доска почета Советского округа представлена и другими лицами, внесшими свой весомый вклад в развитие родного города: специалистами нефтеперерабатывающей, строительной, жилищно-коммунальной, дорожной отраслей, представителями научного сообщества, сотрудниками правоохранительных органов и социальных служб.
«Нефтепереработка занимает особое положение в структуре промышленности Омска и играет огромную роль в развитии экономического потенциала всей нашей территории. В этой отрасли работают люди, которые каждый день вносят значимый вклад в процветание города. Занесение их имен на Доску почета — возможность еще раз выразить признание за их труд, профессионализм, активную жизненную позицию и безусловную любовь к своей малой родине», — рассказал Сергей Финашин, глава Советского округа Омска.