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Сергей Самохвалов

Сотрудник «Газпромнефть-СМ» удостоен звания лучшего работника Омска

6 сентября 2024, 03:57
Фото: Дмитрий Верхоробин
Сергей Самохвалов
Сергей Самохвалов — оператор технических установок Омского завода «Газпромнефть — смазочные материалы», признан одним из лучших работников Омска: профессиональные достижения, как и его вклад в развитие города, получили высокую оценку органов власти.

В отрасли Сергей Самохвалов проработал порядка 35 лет и является заслуженным ветераном производства — многолетний труд мужчины и эффективная работа стали причиной появления его имени на городской Доске почета Советского округа — в числе других жителей и работников чья деятельность заслужила общественное признание в 2024 году.

«Специалисты „Газпромнефть-СМ“ — профессионалы высокого уровня. Их компетенции, мастерство, энергия, активная жизненная позиция — это то, чем мы гордимся. Когда профессиональный вклад наших сотрудников в развитие предприятия, города, округа, получает такую высокую оценку, мы понимаем: работа, которую ведет компания для формирования кадрового потенциала отрасли, важна, заметна и приносит ощутимые результаты», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

Стоит отметить, что на Доска почета Советского округа представлена и другими лицами, внесшими свой весомый вклад в развитие родного города: специалистами нефтеперерабатывающей, строительной, жилищно-коммунальной, дорожной отраслей, представителями научного сообщества, сотрудниками правоохранительных органов и социальных служб.

«Нефтепереработка занимает особое положение в структуре промышленности Омска и играет огромную роль в развитии экономического потенциала всей нашей территории. В этой отрасли работают люди, которые каждый день вносят значимый вклад в процветание города. Занесение их имен на Доску почета — возможность еще раз выразить признание за их труд, профессионализм, активную жизненную позицию и безусловную любовь к своей малой родине», — рассказал Сергей Финашин, глава Советского округа Омска.
Сотрудники «Газпромнефть-СМ» удостоились наград Министерства энергетики РФ
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новости#Нефтепереработка#Компания#Газпромнефть-СМ#Доска почета Советского округа#Активная жизненная позиция#Профессионализм#Доска почета
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