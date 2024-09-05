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Омичку осудили за поведение, дискредитирующее Вооруженные силы РФ

5 сентября 2024, 08:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичку осудили за дискредитацию Вооруженных Сил РФ в соцсетях

Теперь ей запретили размещать что-либо в интернете в течение трех лет. Также омичку приговорили к условному сроку.

В Одесском районном суде Омской области вынесли приговор омичке, которая признана виновной в публичной дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Омской области, и расследовано Азовским межрайонным следственным отделом СУ СК России.

Женщина проводила много времени в известной социальной сети, но вместо просмотра видео с котиками и другого полезного контента она занималась тем, что систематически выражала негативные мнения о специальной военной операции. Она также призывала граждан препятствовать действиям Вооруженных Сил РФ, что стало основанием для привлечения ее к ответственности. Ранее женщина уже имела административные взыскания за аналогичные действия.

Суд признал ее виновной по части 1 статьи 280.3 УК РФ и назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно. Кроме того, ей запрещено заниматься публичным размещением материалов в интернете на срок три года.

Город55 уже писал про другую омичку, которую уличили в похожем поведении. Она разместила у себя дискредитирующее видео, которое признано фейковым, за что отправилась в колонию на шесть лет.

Распространяла фейки. Омичка отправится в колонию за дискредитацию армии
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск
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