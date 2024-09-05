Омичку осудили за поведение, дискредитирующее Вооруженные силы РФ

Женщина проводила много времени в известной социальной сети, но вместо просмотра видео с котиками и другого полезного контента она занималась тем, что систематически выражала негативные мнения о специальной военной операции. Она также призывала граждан препятствовать действиям Вооруженных Сил РФ, что стало основанием для привлечения ее к ответственности. Ранее женщина уже имела административные взыскания за аналогичные действия.